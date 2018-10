Steffen Hagel, 25, studiert Marketing und Marktforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg

"Die Universität war für mich am Anfang eine fremde Welt. Ich bin ein Arbeiterkind, der Erste aus meiner Familie, der studiert. Mein Vater ist Schlosser, meine Mutter Hausfrau. Ich hatte niemanden, der mir Tipps und Tricks für den Start verraten konnte. Deshalb engagiere ich mich bei der Initiative Arbeiterkind.de, um anderen Studenten, deren Eltern auch nicht studiert haben, den Weg an die Uni zu erleichtern. Arbeiterfamilien rechnen oft so: Das Studium muss sich hinterher mit einem höheren Gehalt auszahlen, als wenn man eine berufliche Ausbildung gemacht hätte, sonst lohnt es sich nicht. Für Kinder aus nicht akademischen Familien ist es nicht selbstverständlich, dass die Eltern das Studium finanzieren. Bei mir zahlen meine Eltern immerhin die Miete, trotzdem muss ich nebenbei noch arbeiten. Außerdem bekomme ich ein Stipendium. Erst dachte ich, das ist nur etwas für Elitestudenten und nichts für mich. Aber als ich mich später beworben habe, hat es doch geklappt. Arbeiterkindern fehlen oft Informationen, die für andere selbstverständlich sind. Und manchmal auch Kontakte: Für mein erstes Praktikum habe ich mich ganz normal beworben und musste wochenlang auf Antwort warten – bei einigen Kommilitonen ging das schneller, da haben Mama und Papa ihre Kontakte spielen lassen."

Nafiseh Mahdavi Arab kommt aus dem Iran und promoviert in Terrestrischer Ökologie an der TU München

"Ich bin zusammen mit meinem Mann zum Studium nach Deutschland gekommen. Hier kann ich mehr lernen als im Iran. Wer aus einem solchen Land stammt, wird anfangs gründlich überprüft: Wir mussten zunächst alle möglichen Papiere bei der Uni einreichen und dann lange auf eine Entscheidung warten. Es hat mehrere Wochen gedauert, bis wir uns endlich einschreiben konnten. Das war ziemlich unangenehm. Aber jetzt kann ich in Ruhe an meiner Promotion arbeiten. Es ist allerdings im Studienalltag nicht immer einfach, meine Religion auszuüben. Es gehört zum Islam, fünfmal am Tag zu beten. Manche Unis, auch die TU, an der ich studiere, haben Gebetsräume, aber ich bete nicht im Institut. Das Gebet ist mir zu persönlich, ich bin dabei lieber zu Hause. Das Kopftuch trage ich natürlich auch in der Uni. Manchmal merke ich, dass Leute dadurch irritiert sind oder mich anstarren. Aber wenn ich mit ihnen darüber spreche, verstehen sie meistens, warum ich es trage. Ich finde es wichtig, dass die deutschen Studenten auch andere Kulturen kennenlernen. Viele können noch nicht einmal den Irak vom Iran unterscheiden."

Franziska Hombach, 28, studiert Sonderpädagogik an der Universität München. Sie hat einen vierjährigen Sohn

"Im dritten Semester war ich schwanger und habe noch schnell die Zwischenprüfung gemacht. Damals habe ich gedacht, dass ich kurz nach der Geburt direkt wieder studieren kann. Aber Quirin war ein Schreikind, und ich habe erst einmal drei Semester pausiert. Als er 18 Monate alt war, habe ich ihn dann manchmal mit in die Uni genommen. Die Dozenten waren einverstanden, dass er mit Bestechungskeksen und einer Riesentasche voll Spielzeug in der Vorlesung saß. Mittlerweile ist er im Kindergarten, der aber nur bis 17 Uhr geöffnet hat. Das ist schwierig bei einigen Veranstaltungen, die später beginnen. Deshalb sollten Pflichtveranstaltungen zwischen 8 und 16 Uhr stattfinden, finde ich. Und mehr E-Learning-Angebote wären gut, also Kurse, die online am Computer erledigt werden können. Seit ich Mutter bin, studiere ich viel zielgerichteter und bin ziemlich gut im Zeitmanagement. Das muss ich auch, schließlich will ich viel bei meinem Sohn sein. Den meisten Eltern an der Uni geht es so. Das bekomme ich bei meinem Job in der Beratungsstelle für Studierende mit Kind an der Universität mit. Studentische Eltern haben viele Fragen: Wo finde ich Stillräume, wo kann ich mein Kind wickeln? Darf ich im Seminar fehlen, wenn mein Kind krank ist und ich ein Attest vom Kinderarzt vorlege? Dafür gibt es bislang keine klaren Regelungen von der Uni-Leitung. Die aber brauchen wir."