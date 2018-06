DIE ZEIT: Herr Yeti, der Genetiker Bryan Sykes von der Universität Oxford hat Haare, die von Ihren Artgenossen stammen sollen, untersucht, und darin Bären-Gene gefunden. Sind Sie in Wahrheit ein Bär?

Anonymer Yeti: Langsam, langsam, keine voreiligen Schlüsse.

ZEIT: Professor Sykes sagt, die mitochondriale DNA in den untersuchten Haaren sei identisch mit alten Bären-Sequenzen in der Gendatenbank ...

Yeti: Was lag dieser Sequenzierung denn zugrunde? Zwei Haarbüschel aus Ladakh und Bhutan! Sie sind vierzig Jahre alt. Und Sykes hat sie nicht etwa selbst gefunden, sondern jemand hat sie ihm zugeschickt. Per Post.

ZEIT: Stammen die Haare denn nun von Ihnen oder von einem Ihrer Verwandten aus dem Himalaya?

Yeti: Das kann ich nicht beantworten. Aber ich bin doch kein Bär, so viel ist ja wohl klar. Wie gesagt, das Design von Sykes’ Untersuchung ist völlig ungeeignet. Er hat private Sammler öffentlich dazu aufgerufen, ihm Proben ihrer Schätze zu schicken. Offiziell betont er, dass er feststellen wolle, was unter ihnen als vermeintliche Yeti-Überbleibsel gehandelt werde. "Vermeintlich", wie das schon klingt!

ZEIT: Immerhin kooperierte er mit dem Zoologischen Museum von Lausanne, wo eines der bedeutendsten Archive zum Thema existiert – die Sammlung des Biologen und Exzentrikers Bernard Heuvelmans, dem Autor des Klassikers Sur la Piste des Bêtes Ignorées (Auf der Spur unbekannter Tiere). Wenn selbst ein Yeti-Enthusiast von unbekannten Tieren spricht, scheint das "vermeintlich" doch ganz passend.

Yeti: Sie marginalisieren mich.

ZEIT: Na ja, die allermeisten Menschen verneinen die Existenz von Yetis, vor allem unsere Wissenschaftler. Man zählt Sie zu den Fantasietieren der Kryptozoologie.

Yeti: Bei uns war es auch lange umstritten, ob es euch Menschen überhaupt gibt.

ZEIT: Das ist ja wohl nicht ganz dasselbe –

Yeti: Allerdings! Die Unterschiede zwischen uns Yetis und euch Homo, nun ja, sapiens könnten größer nicht sein.

ZEIT: Mit anderen Worten: Sie gehören einer Spezies an, die mit unseren wissenschaftlichen Methoden überhaupt nicht fassbar ist?

Yeti: Sie versuchen doch nur, mir etwas in den Mund zu legen! Ich bin mir sicher: Bevor jemand behaupten darf, er wisse etwas über uns Yetis, gar über unsere Identität, muss noch einiges Schmelzwasser den Himalaya hinunterfließen. Mich wundert insbesondere das niedrige Niveau dieser Debatte. Was da im Laufe der Zeit schon alles an Spuren, Augenzeugenberichten und Belegen bemüht worden ist.

ZEIT: Sykes hat seine Genuntersuchung in einem Forschungsaufsatz erläutert und diesen bei einer Fachzeitschrift zur Begutachtung eingereicht. Genügt Ihnen das nicht?

Yeti: Selbst wenn diese Forschungsarbeit des Professors aus Oxford den Ansprüchen der Gutachter genügen sollte, dann wisst ihr Menschen dadurch nur ein wenig mehr über zwei alte Bären. Aber kein Quäntchen mehr über uns Yetis.