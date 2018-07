1. Herr Bavian wollte eigentlich nur wissen, wie viel Uhr es ist, um seinen Zug nicht zu verpassen, aber leider ist er an Frau Korilla geraten, die ein Faible für tolle Zahlen hat und auch schon drauflos schnattert: "Oh, wir haben gerade eine ganz besondere Uhrzeit. Alle sechs Ziffern sind verschieden, und es kommt auch keine 0 drin vor! Und wissen Sie, was noch besser ist? Wenn man Stunden und Minuten addiert, erhält man genau die Sekunden. Und außerdem kommt sowohl eine Quadratzahl als auch eine Kubikzahl vor!"

Vorsichtig fragt Herr Bavian nach: "Was meinen Sie mit vorkommen?"

"Na ja, entweder die Stunde, die Minute oder die Sekunde ist eine solche Zahl."

Wie lautet die Uhrzeit?

2. Nachdem Herr Bavian die Lösung herausgefunden hat, stellt er fest, dass er den Zug leider inzwischen verpasst hat. Nun hat er fast eine Stunde Zeit, und die beiden beginnen, sich über ihre Hobbys zu unterhalten. Dabei merken sie, dass sie beide Violine spielen.

Das hätten sie auch mit einer Alphametik herausfinden können. Es gilt nämlich: BAVIAN + KORILLA = VIOLINE

Lösung aus Nr. 44:

Zeilenweise: ....###.#.., .#...#..#.., .###.#.###., .#........., .....###..., .###..#...#, ..#...#.###, ..#.......#, #.....#.#.., ###.###.###, #.....#.#..