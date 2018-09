Ein Wirtshaus in Friedberg, einer Stadt im schwäbischen Teil Bayerns. Ganz Deutschland diskutiert in diesen Tagen über Flüchtlinge: Sind es zu viele? Wo sollen sie leben? Haben wir Mitschuld, wenn sie vor Lampedusa ertrinken? In immer mehr Orten wird aus abstrakten Debatten konkreter Streit – in Berlin-Hellersdorf, wo sich Gegner und Unterstützer eines Asylbewerberheims gegenüberstehen, in Hamburg, wo die Stadt um den richtigen Umgang mit Flüchtlingen ringt, in Wolgast, wo Asylbewerber von einem Sicherheitsdienst bewacht werden mussten.

Auch im 470-Einwohner-Dorf Anwalting in Bayern kochten die Emotionen hoch, als es hieß: Ihr müsst Asylbewerber aufnehmen. Die ZEIT hat die Menschen, die in diesem Streit bisher mehr über- als miteinander geredet haben, an einen Tisch gebeten. Und da Anwalting noch nicht mal eine Kneipe hat, sitzen sie jetzt im nahe gelegenen Friedberg im holzgetäfelten Wirtshaus: die Flüchtlinge Akhtar Nabi und Ahmed Said*, die beiden Anwaltinger Bürger Georg Engelhard und Werner Zwick, Landrat Christian Knauer von der CSU, dessen Ausländerbeauftragte Sabine Ahlers und Martina Scheicher, die ein Bauernhaus an die Asylbewerber vermietet. Hinzugekommen sind Ursula Gräfin Praschma vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg und der Asylanwalt Hubert Heinhold aus München.

DIE ZEIT: Herr Engelhard, wir sitzen hier zusammen, weil Ihr Dorf kürzlich aus den Fugen geraten ist: Sie alle werden Nachbarn eines neuen Flüchtlingsheims. Erzählen Sie mal.

Georg Engelhard 53, ist in der Anwaltinger CSU, im Sportverein, in der Feuerwehr und hat im Namen des Dorfes ausgehandelt, dass weniger Flüchtlinge kommen

Nachbar Georg Engelhard: Ja, also ... (räuspert sich) ... ich vertrete unseren wirklich kleinen Ort Anwalting als CSU-Gemeinderat in der Gemeinde Affing, die wiederum zum Landkreis Aichach-Friedberg gehört. Wir sind 470 Bürger. Und vor einiger Zeit haben wir erfahren, dass der Herr Landrat bei uns 40 Asylbewerber unterbringen will. Genaueres wussten wir nicht: Was machen wir mit denen? Und was machen die den ganzen Tag bei uns?

Werner Zwick 50, engagiert sich in der Kirchen- gemeinde. Er findet, mit 470 Einwohnern sei Anwalting zu klein, um viele Asylbewerber aufzunehmen

Nachbar Werner Zwick: Wir haben ja keinerlei Infrastruktur, noch nicht mal ein Geschäft.

Nachbar Engelhard: Da kamen Ängste hoch.

ZEIT: Welche?

Nachbar Engelhard: Vor dem Unbekannten, was auf einen zukommt. Genau kann man das nicht benennen.

Martina Scheicher 33, ist Grundschullehrerin und lebt in Anwalting. Ihr Vater hat das Bauernhaus der Familie renoviert und vermietet es als Asylunterkunft

Vermieterin Martina Scheicher: Ich kann das schon. Frauen sagten: "Ich trau mich nicht mehr aus dem Haus."

ZEIT: Frau Scheicher, Sie haben sich entschlossen, das frisch renovierte Elternhaus Ihrer Mutter ans Landratsamt zu vermieten, als Flüchtlingsunterkunft. Was haben Sie von Ihren Nachbarn zu hören bekommen?

Vermieterin Scheicher: Besonders mein Vater wurde angegangen, er war ja öfter auf der Baustelle, als wir renovierten. Da kamen die Nachbarn voller Besorgnis: "Wir können unsere Kleinen nicht mehr auf die Straße lassen!"

ZEIT: Uns wurde erzählt, manche Anwohner hätten ihre Kinder vor Menschenfressern gewarnt, die da kämen.

Vermieterin Scheicher: Sie haben meinem Vater sogar vorgeschlagen: "Wir helfen dir, andere Mieter zu finden!"

Ist hier Platz für Flüchtlinge? Das Sachleistungsprinzip Das Sachleistungsprinzip regelt, in welcher Weise Asylbewerber staatliche Unterstützung beziehen. Lange bekamen sie statt Geld Sachleistungen: Essenspakete, Kleidung, Fahrkarten. Die meisten Bundesländer zahlen inzwischen Bargeld aus. Nur in Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland wird teilweise noch das Sachleistungsprinzip angewandt. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen sich Hilfen für Asylbewerber am Hartz-IV-Regelsatz orientieren, aktuell 382 Euro. Volljährige Flüchtlinge erhalten derzeit Sach- und Geldleistungen für 354 Euro im Monat. Dublin II Dublin II ist eine Verordnung der Europäischen Union, die für jeden Flüchtling regelt, welches EU-Mitgliedsland für sein Asylverfahren zuständig ist. In der Regel ist es das Land, in dem der Betreffende zuerst europäischen Boden betreten hat. Das sind vor allem die Staaten an den Außengrenzen der EU wie Italien und Griechenland. Die in der Mitte gelegenen Staaten sind für Flüchtlinge schwerer erreichbar, seit Dublin II im Jahr 2003 in Kraft trat. Flüchten Asylbewerber innerhalb der EU weiter, etwa von Italien nach Deutschland, werden sie oft in das Land ihrer Ankunft zurückverwiesen.

Die Residenzpflicht Die Residenzpflicht ist eine Auflage für Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge, die ihnen vorschreibt, sich nur in der Region ihrer Unterkunft aufzuhalten. In den meisten Bundesländern können sie sich innerhalb des ganzen Landes bewegen. In Sachsen und Bayern sind die Grenzen enger gesteckt: In Bayern dürfen Flüchtlinge ihren Regierungsbezirk und die angrenzenden Landkreise ohne Genehmigung nicht verlassen. Verstöße werden mit einer Geldstrafe geahndet, im Wiederholungsfall auch mit Gefängnis. Deutschland ist das einzige EU-Land, in dem es eine Residenzpflicht gibt. Der Königsteiner Schlüssel Der Königsteiner Schlüssel legt fest, wie Asylbewerber auf die Bundesländer verteilt werden. Er wird für jedes Jahr entsprechend den Steuereinnahmen und der Einwohnerzahl der Länder neu berechnet. Nordrhein-Westfalen muss derzeit die meisten Flüchtlinge aufnehmen, dahinter folgen Bayern und Baden-Württemberg.

Nachbar Engelhard: Aber nicht alle haben so geredet, Martina, das weißt du. Es ging von "Wir nehmen keinen einzigen!" bis "Wir stehen doch in unserer Christenpflicht!".

ZEIT: Herr Said, bekommen Sie mit, dass in Deutschland derzeit über Menschen wie Sie diskutiert wird? Wissen Sie von der Angst im Dorf?

Ahmed Said 18, ist vor dem Krieg in Syrien geflohen – durch Ägypten, Libyen und über das Mittelmeer. Seit einigen Tagen lebt er in Anwalting

Ahmed Said ist Syrer. Drei Monate dauerte seine Flucht aus der kriegszerstörten Stadt Hama über Nordafrika bis München, seit wenigen Tagen ist er in Anwalting. Er spricht noch kein Deutsch und auch kein Englisch, ein Dolmetscher übersetzt für ihn. Die beiden reden eine Weile auf Arabisch, Said wirkt verschüchtert.