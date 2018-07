Eine Ratte rast auf einer Sternschnuppe durch die Nacht. Schwein, Hund, Schaf und Fuchs stapeln sich wie die Bremer Stadtmusikanten. Ein Wichtel erkundet einen Dachboden. Ein Räuberkind will lieber Tänzer werden. Und im Schuhschrank startet ein "Stinkwettbewerb". In diesem Buch ist allerhand los! 14 verschiedene Themen, Texte mit je ganz eigenem Ton, begleitet von stilistisch unterschiedlichen Illustrationen finden sich hier, quasi 14 Bilderbücher in einem. Gemein ist allen Geschichten, dass sie in der Bilderbuchzeitschrift Gecko erschienen sind. Das Magazin für die ganz jungen Leser gibt es inzwischen seit mehr als fünf Jahren. Dieses Buch ist eine Art Best-of – neue Bettkantenvorleselieblinge garantiert!