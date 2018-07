Vorurteile können trotz allem sehr lustig sein. Wir haben sie überprüft und die Fakten in Grafiken veranschaulicht. Die Statistiken für Frankreich sind in Blau, die für Deutschland in Grau.



Wie viel Zeit verbringen Franzosen und Deutsche beim Essen? Angaben in Minuten pro Tag. Um alle Grafiken aufzurufen, klicken Sie bitte auf das Bild. © Ole Häntzschel





Die statistischen Angaben entstammen folgenden Quellen:

Geburten: Destatis/ LWR und Weltbank

Kleidungsausgaben: Destatis und INSEE (Institute national de la statistique et des études économiques)

Kino: Eurostat und Media Salles

Mc Donald's: Mc Donald's und eigene Berechnungen

Michelin-Sterne: Michaelin

Alter Autos: Kraftfahrtbundesamt und INSEE

Frauen in Führungspositionen: Destatis

Bierkonsum: The Brewers of Europe

Weinkonsum: Deutsche Hauptstelle fuer Suchtfragen und INSEE

Ausgaben Restaurant: Destatis und INSEE

Verkehrstote: Destatis

Zeit fuers Schlafen: OECD

Streiktage: Hans-Böckler-Stiftung

Raucher: Destatis und INSEE