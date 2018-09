Meine Lieblingsgastautorin ist tot. Hannelore Setter, die uns mit vielen fein ersonnenen Rätseln so manches Wochenende über grübeln ließ, starb im 80. Lebensjahr. Ihre geistige Regsamkeit ist umso bemerkenswerter, bedenkt man ihre nicht ganz einfache Geschichte. Frau Setter war seit mehr als 60 Jahren ans Bett gefesselt. Dennoch verlor sie nie ihren Frohsinn und blieb stets wissbegierig. Und allen Einschränkungen zum Trotz pflegte sie einen unglaublich großen Freundeskreis. So kamen rund 500 Personen nach Sendenhorst, um Abschied zu nehmen von einer Frau, deren positive Einstellung zum Vorbild für viele in ihrem Umfeld wurde. Frau Setter liebte knifflige Situationen mit heiklen Buchstabenkombinationen, zudem sehr hoch dotierten Lösungen. Auch die heutige Aufgabe stammt aus ihrer Feder; es wird, so traurig es ist, die letzte bleiben.



Welcher Zug bringt hier eine Punktzahl, mit der man eine ganze Partie gewinnen kann?

Lösung aus Nr. 47:

Insgesamt 66 Punkte brachten ANTRÄFEN und ANTRÄFET auf L2–L9, 63 Zähler gab es für NÄPFE auf O11–O15

