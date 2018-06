Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

7 Könnte manchem Aktionär als Spitzname für sein Institut einfallen: Man bringt eine Menge Holz hin und bekommt’s schön verschlankt zurück 11 Nicht zu bejahen – dass es zur aktuellen Technik der Bildwerdung gehörte 15 Erfahrung ist eine verstandene ... (I. Kant) 18 Von Ausgehern ausgewählt, um Intimeres anzuberaumen 19 Hat viel von Vornehmheit: tierisch heller Gesichtspunkt 20 Wie von Mund zu Mund geht, was aus der Gerüchteküche kommt 21 Im Umfeld der 29 waagerecht: Bindemittel 22 Gut ließ er die Sache mit Hermanns Lieben, bös die mit Heinrichs Trieben ausgehen 24 Den Einwohner von 27 waagerecht darf man so nennen 26 Augenbeißer, Lungenkratzer 27 Flaggt mit Weißkreis auf Blaufeld zwischen Rotstreifen 29 Stechen vielerorts in See quasi, wo alles ablegt 32 Waterweg im Wasserweg 33 Bei 20 waagerecht war er auf knapp hundert 35 Fährt voraus in Italiens Edelkalksteinstadt 36 Wetterte wider Opferkult, prophezeite Samaria nichts Gutes 38 Wie wär’s, den Stier zu necken, den Petz zu schrecken, den Leu zu wecken? 40 Wo Worte ... sind, da haben sie Gewicht (Shakespeare) 41 Wer das Lügen duldet, lehrt das ... (Sprichwort) 42 Als Hab und Gut in öffentlicher Hand vordem bekannt 43 Kratzfüße 45 Man muss sich immerfort verändern, ..., verjüngen, um nicht zu verstocken (Goethe) 46 Wie fahren Pendler vor Arbeitsbeginn? In einem Wort: na, wenigstens!

Senkrecht:

1 Im glücklichsten Fall ein guter Schicksalswendegeist 2 Gesamtportion für den Belehrtenkopf 3 In einer Woche perfekt gelernt, wo Johnnys Märchengenie auf Babys Traumtalent trifft 4 Resultat, wenn’s Bevormundeten reicht 5 Bieten ein leckerbisschen Vorfreude auf kommende Restaurante-Genüsse 6 Wer’s ist, den bringen Fachfragen nicht lang ins Grübeln 7 Beutezugantrieb 8 Berg- und Gartenarbeit, später im Jahr 9 Bloß der halbe Bindfaden 10 Steht VI mal in der Liste mit Waldemar, Christian, Frederik 12 Wie der Bundestagende, so die Sprache des Stilverliebten 13 Wenn’s um den geht, wird Streitender auch schnell mal Streikender 14 Sprichwörtlich: Jedermann ... ist Torheit, niemandem ... ist Narrheit 16 Es sind noch dieselben Mäuse wie im letzten Arbeitsjahr, machen aber kleinere Sprünge 17 Hat die kegeligen Gipfel, reicht bis Bodensees Zipfel 18 Person von auswärts in Bingens Gegenüber 23 Passen zum Bach so meistersingerlich wie der Vogel zur Weide 25 Tragen namentlich zu Hobbit-Lands Idylle bei 27 Pfundskerlchen in der Wechselstube 28 Als Goldjunge, schwertbewehrt, alle Jahre wieder schwer begehrt 29 So was wie ein Regal, zur Zahlenablage 30 Volksmunds Spott: Wer gern ... hat, halte Gänse 31 Verleihen Papier regelmäßig siegelmäßig Gewicht 34 ist seine Zahl in der Ordnung des Systems 37 Kein gnädiger Herr in der Familie von Nut und Geb 39 Eine "Heilige", wie sie sich auf dem Weg von Hellas nach España wandelte 44 Etliche mal mehrere plus weitere

Lösung von Nr. 2197 (ZEITmagazin 47/2013):

Waagerecht:

6 MONDE und le monde = die Welt (franz.) 8 CHAMPAGNER 13 la une und LAUNE 15 TRABER in Ex-traber-icht 18 GALLIEN ("Asterix und Obelix") 20 salaire und SALAER 21 Farbe und Stadt ORANGE 22 SAN in Be-san-çon 23 MESSE 24 GEMUESE 25 ESPRIT 26 LIEBE 28 FELD in Trüf-feld-etektiv 30 Jules Verne, "Reise um die ERDE in 80 Tagen" 32 ATE in ch-âte-au 34 Seine und LEINE 36 BEIN 37 RENNES und renn es 38 fil = Faden + mer = Meer: FILMER 40 ULAN 42 Roman ist, ROMANIST 44 NOS = unsere 45 NUDEL 46 AES = Erz (lat.), in C-aes-ar 47 IRENE 48 vin (rückw.) + eau = NIVEAU 49 FREIHEIT

Senkrecht:

1 ROUSSILLON 2 ADELE mit Adel 3 CHARME 4 WAGNER, "Tristan und Isolde" 5 OEL 6 Pariser Kirche, Gebäck MADELEINE 7 ETAGEN 8 créé = geschaffen und Volk der CREE 9 MERE = Mutter 10 GAGE 11 RIA in Ma-ria-nne 12 GENIESSEN 14 NASE 16 BOULE 17 RASEN-tennis 19 Ähren und Buch LESEN 22 SPANNE 27 bien = gut 28 FEUDAL 29 DIN + ARD = DINARD 31 DEMI = halb 33 TEINT 35 EMSIG 36 BLEU = Blau (der Kathedralenfenster), Blauschimmelkäse 37 ROSIG (Gemälde "Impression soleil levant") 39 RUE = Straße 41 Alphonse, ALF 42 aus Re-n-é: REE 43 AREA = Platz (lat.)