wird 1953 in Budapest geboren und beginnt als Fünfjähriger Klavier zu spielen. Mit 14 wird er Jungstudent an der Franz-Liszt-Musikakademie und studiert unter anderem bei dem Komponisten György Kurtág. Der junge Schiff gewinnt viele Preise (darunter 1974 den renommierten Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau), früh konzertiert er mit namhaften Dirigenten und Orchestern. Seine Diskografie reicht von Bach bis Béla Bartók.

2000 sagte Schiff seine Mitwirkung bei der Schubertiade in Feldkirch ab und protestierte so gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich. 2011 verfasste er zusammen mit anderen Künstlern eine Resolution gegen das neue ungarische Mediengesetz und die Einmischung des Orbán-Regimes in die Kultur. In seiner ungarischen Heimat gilt der Pianist als Persona non grata. Er lebt in Florenz.