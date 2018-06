Welche Angebote gibt es?

Berufsbegleitend, Fernstudium, Online-Studiengang: Wer neben dem Beruf studieren will, hat an öffentlichen und privaten Universitäten und Fachhochschulen die Qual der Wahl. Berufsbegleitende Präsenzstudiengänge sind so organisiert, dass Berufstätige vor allem abends, am Wochenende oder im Blockunterricht lernen und Vorlesungen besuchen, während Fernhochschulen und Online-Studiengänge eine flexible Zeiteinteilung ermöglichen. Welches Modell für wen infrage kommt, kann jeder nur individuell entscheiden. "Manch einer braucht mehr Präsenzzeiten, um sich durch den Kontakt zu Mitstudenten zu motivieren und sich fachlich auszutauschen", sagt Barbara Knickrehm vom Deutschen Verband für Bildungs- und Berufsberatung (dvb). "Andere stemmen auch ein Fernstudium ohne Probleme."

Wie finde ich den passenden Studiengang?

Von Agrarmarketing bis Zahnmedizin ist die Liste der berufsbegleitenden Studiengänge an deutschen Universitäten und Fachhochschulen lang – und wird kontinuierlich länger. 650 berufsbegleitende Programme listet der Hochschulkompass derzeit, daneben fast 400 Studiengänge an Fernhochschulen. Die meisten akademischen Fortbildungsangebote finden Studieninteressierte, die sich im Bereich der Wirtschaftswissenschaften akademische Fachkenntnisse aneignen wollen. Aber auch der soziale Bereich ist mit einschlägigen Studiengängen für soziale Arbeit oder Pflege gut vertreten. Bei der Auswahl des passenden Studiengangs sollte man darauf achten, dass dieser vom Akkreditierungsrat zertifiziert wurde. Dieser stellt sicher, dass bestimmte Mindeststandards der Ausbildung und beruflichen Verwertbarkeit eingehalten werden. Sindy Duong vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) rät Bewerbern, auf mögliche Kooperationen zwischen Industrie und Studiengang zu achten, um nach dem Studium schneller durchstarten zu können. Die Berufsperspektiven für Bewerber mit einem berufsbegleitenden Abschluss seien im Allgemeinen gut, sagt Duong: "Viele Personaler schätzen die Praxiserfahrung und Belastbarkeit von Bewerbern, die ein Studium berufsbegleitend bewältigt haben."

Für wen ist ein Studium neben dem Beruf geeignet?

Ob der Versicherungsvertreter, der durch einen MBA in eine Managementposition aufsteigen will, oder die Controllerin, die nach ein paar Jahren im Job doch lieber Sozialarbeit leisten möchte: Die Motivation, neben dem Beruf zu studieren, reicht von beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten bis hin zum Drang nach Selbstentfaltung. Doch die Doppelbelastung von Beruf und Studium sollte man nicht unterschätzen. Nach einem Acht-Stunden-Tag den Bürostuhl noch mit dem Sitz im Hörsaal zu tauschen erfordert viel Selbstdisziplin, gutes Zeitmanagement und Verständnis vom Partner und Arbeitgeber. Und nicht jeder, der ein berufsbegleitendes Studium begonnen hat, geht später auch mit einem erfolgreichen Abschluss nach Hause. Die Abbruchquoten seien teilweise hoch, variierten jedoch von Fach zu Fach, sagt Barbara Knickrehm: "Die betriebswirtschaftlichen Studiengänge haben eine hohe Durchhaltequote, weil die meisten Studierenden genau wissen, was sie mit dem Abschluss erreichen wollen. Ist das Berufsziel nicht so klar definiert, wie etwa in den Geisteswissenschaften, sinkt bei manchen Teilnehmern die Motivation durch die Doppelbelastung schneller."