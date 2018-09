Oft liegt man nachts wach und denkt voller Sorge: Wann wird die Flaggenstaatverwaltung endlich modernisiert, und zwar grundlegend? Oder auch: Wer um Himmels willen verbessert denn jetzt mal die pädagogische Ausbildung der Fahrlehrer? Nun wissen wir es: Die Große Koalition tut das, sie hat es selbst aufgeschrieben, im Großen Koalitionsvertrag. Bleibt die Frage: warum?!

Warum in aller Welt brauchen die beiden Volksparteien, diese zweieiigen politischen Zwillinge der Bundesrepublik, zwei Wochen Sondierung und vier Wochen Koalitionsverhandlung, um sich zu einigen? Warum versuchen sie, vier Jahre unberechenbares Leben vorab zu bannen auf fast 200 Seiten? Das soll hier jetzt nicht quengelig klingen, Demokratie darf Zeit und Zeilen brauchen, es ist mehr eine Frage der politischen Psychologie: Was sagt dieser Koalitionsvertrag über den Zustand der beteiligten Parteien und des Landes?

Der Sound der neuen Regierung ist schon deutlich zu hören: Baulärm

Gewiss sagt er nicht das, was er zu sagen beabsichtigt. So, wie es im Vertrag steht, werden die nächsten Jahre nicht werden, dafür bewegt sich die Wirklichkeit zu schnell, neue Krisen werden kommen, manches wird auf der Strecke schlicht vergessen, vielleicht sogar die Flaggenstaatverwaltung (oder war es die Staatsflaggenverwaltung?) und womöglich auch die Fahrlehrer.

Tatsächlich sagt dieser längste Koalitionsfindungsprozess aller Zeiten etwas ganz anderes: Zum einen, wir leben immer noch in Deutschland. So cool und unverkrampft die Leute hier auch geworden sein mögen – auf die Idee, alle Probleme in Paragrafen bannen zu können, auf den Gedanken, der Regierungszeit einen Vierjahresplan voranzustellen, der dann in die Realität gerollt wird wie ein Teppichboden, kann man wirklich nur bei uns kommen. Zum anderen koaliert hier die programmatische Leere (CDU) mit dem Leiden als Programm (SPD). Die vielen Worte dienen folglich dazu, Sinn zu simulieren und Wunden zu heilen.

Besonders mit Blick auf die Schmerzenspartei Deutschlands (SPD) kann man nur inständig hoffen, dass das gelungen ist. Schließlich ist der Koalitionsvertrag mit seiner Enthüllung in dieser Woche nicht etwa abgeschlossen, nein, von nun an beginnt der Koalitionsverhandlung zweiter Teil: die Koalition der SPD mit sich selbst, der Basis mit der Spitze, der Linken mit den rechten Seeheimern, der Agenda mit der Anti-Agenda, der Landesfürsten mit den Bundestroikanern.

So, und an dieser Stelle muss der Leitartikel kurz über das Leitartikeln sprechen. Denn die SPD ist für politische Kommentatoren das, was ein Autounfall für Passanten ist: Man schämt sich zwar dafür, muss aber immerzu hinsehen. Die Beziehung der Öffentlichkeit zur Sozialdemokratie hat einen entschieden sadomasochistischen Zug, man seufzt sich satt am Leiden der SPD an sich selbst.

Zu reden wäre darum über die Frage, was ist los mit den Deutschen, dass sie die Genossen so leiden lassen? Der Befund lautet auf politische Schizophrenie in zwei Ausprägungen. Laut Umfragen ist die Mehrheit der Deutschen der Meinung, dass es dem Land heute wegen der Agenda 2010 so gut geht. Eine Mehrheit denkt aber auch, dass die SPD mit der Agenda ihre Prinzipien verraten habe. Mit anderen Worten: Der SPD wird vorgeworfen, dass sie das Beste für das Land gemacht hat. Und da soll man als Partei nicht anfangen, an sich selbst zu verzweifeln?