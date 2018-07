Alles klang nach einer echten Sensation: Belgische Wissenschaftler entdecken einen neuen Körperteil, ein Band im Knie. Ein paar Zentimeter lang, einige Millimeter breit. Nicht besonders groß, aber eigentlich doch groß genug, um es nicht zu übersehen – könnte man denken. Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Scharen von Ärzten und Anatomen mit dem Kniegelenk – wie ist es da möglich, so eine Struktur einfach zu übersehen?

Die Nachricht machte schnell Karriere auf der ganzen Welt. "Ärzte identifizieren ein neues Knie-Ligament", meldete die New York Times verblüfft. In Deutschland raunte Focus Online: "Forscher finden mysteriöses Band". Selbst das Deutsche Ärzteblatt vermerkte die Beschreibung eines neuen Bandes im Kniegelenk.

Das Problem an der spektakulären Meldung: Sie stimmt nicht. Spektakulär sind hingegen die Folgen, die sich nun ergeben könnten: die Möglichkeit einer neuen, erfolgreichen Behandlung für Patienten mit einem Kreuzbandriss.

Experten nehmen denn auch die Nachricht vom neuen Band im Knie selbst eher zurückhaltend auf. "Das ist eine schöne Publikation von weltrenommierten Kniechirurgen. Doch diese Arbeit ist die Beschreibung einer Struktur, die über die Jahrzehnte immer wieder, teils unter anderen Namen, beschrieben wurde", sagt Wolfgang Klauser, Chirurg und Chefarzt an der Helios Endo-Klinik in Hamburg.

Kein neues Knieband entdeckt, aber ein altes neu beschrieben

Tatsächlich erwähnt zum ersten Mal der französische Chirurg Paul Segond ein "perlenschnurförmiges straffes Band". Und zwar 1879. Sein Aufsatz ist der Ausgangspunkt für die aktuellen Untersuchungen der belgischen Forscher gewesen. Segond hatte damals vermutet, dass das Band eine Rolle bei der Instabilität des Knies bei Kreuzbandrissen spielen könnte. Nach der Veröffentlichung von Segond wurde die Struktur dann lange vergessen. Erst in der jüngeren Vergangenheit wurde sie wiederentdeckt. Die Forscher aus dem belgischen Leuven wollten es nun genau wissen und untersuchten 41 Kniegelenke von Leichen. Bei 40 fanden sie das Band. Sie nannten es Anterolaterales Ligament, kurz ALL.

Auch dieser Name ist nicht neu. Die Autoren übernahmen ihn aus früheren Publikationen. In den vergangenen Jahren beschäftigten sich mehrere Forscher mit dem Thema. Was auffällt: Die Beschreibungen weichen zum Teil erheblich von der aktuellen Publikation ab. Die Verdienste der Studie, die gerade im Journal of Anatomy erschien, sind ihre anatomische Genauigkeit und ihre Vollständigkeit.

Dass seine Arbeit eine solche Medienlawine losgetreten habe, habe ihn überfordert, erzählt Studienautor Steven Claes: Als das Interesse hochkochte, habe er kurz vor der Verteidigung seiner Doktorarbeit gestanden. Ausgelöst wurde der Rummel nicht etwa durch die Publikation selbst – veröffentlicht wurde sie im August, ohne auf großes Interesse zu stoßen –, sondern durch eine Pressemitteilung der Universität. In der wurde fälschlicherweise von einer "Neuentdeckung" geschrieben. Zeitungen, Radio- und Fernsehsender und Blogger griffen die Meldung auf, im sozialen Netzwerk Facebook wurde die Nachricht weit mehr als eine Million Mal geteilt – eine gigantische Zahl, zumal für eine Mitteilung, die sich eigentlich nur an Fachleute richtete.

Steven Claes freut sich zwar über die Medienaufmerksamkeit – einerseits. Andererseits aber arbeite er lieber mit dem Skalpell in der Hand als mit dem Mikrofon unter der Nase, sagt er: "Ich bin Arzt. Und plötzlich muss ich reihenweise Interviews geben und der New York Times und dem Time Magazine Fragen beantworten." Als die ersten Anrufe von Journalisten aus den Niederlanden und Deutschland kamen, habe er gedacht: Wir wollen gar keine internationale Aufmerksamkeit, das wird uns zu viel.

Claes hofft nun vor allem eines: dass seine Ergebnisse helfen, Kreuzbandrisse besser therapieren zu können – eine der häufigsten und gefürchtetsten Sportverletzungen. Das vordere und das hintere Kreuzband verleihen dem Knie entscheidende Stabilität. Reißt eines davon, wird das Gelenk instabil. Zuletzt war das bei Fußballnationalspieler Sami Khedira im Länderspiel gegen Italien passiert – er musste operiert werden.