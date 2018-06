Nicht immer ist der Name Gurlitt für den Kunsthandel ein Verkaufsverhinderer – jedenfalls nicht auf der Cologne Fine Art Fair und nicht dann, wenn es sich um den richtigen Gurlitt handelt. "Lovis Corinth aus der Sammlung Wolfgang Gurlitt", annoncierte dort auf einer gut sichtbaren Aufstelltafel das Münsteraner Kunstkontor Dr. Doris Möllers verschiedene Zeichnungen und druckgrafische Blätter. Darunter wurde die Familiengeschichte wünschenswert offen beschrieben: Auch Wolfgang Gurlitt war am Handel mit Werken beteiligt, die als "entartet" aus deutschen Museen beschlagnahmt oder aus meist jüdischem Besitz entwendet worden waren – wie sein Cousin Hildebrand Gurlitt, dessen Sammlung seit einigen Wochen nach dem Schwabinger Bilderfund Schlagzeilen macht. Lange vorher allerdings, schon 1914, hatte Wolfgang Gurlitt die väterliche Galerie samt Buchhandlung und Verlag in Berlin übernommen und dort unter anderem die grafischen Werke von Lovis Corinth herausgegeben. Aus diesen Beständen bietet Möllers nun verschiedene Lithografien und Vorstudien dazu an. Eine mit Weiß gehöhte Kreidezeichnung zur Wiedervereinigung mit der zur Gräfin emporgestiegenen Aline aus dem Mappenwerk Die Königin von Golkonde war für 2400 Euro zu haben. Das prachtvollste Corinth-Werk am Stand hingegen, eine Pastellstudie von 1895 zur Versuchung des Heiligen Antonius, stammt nicht aus Gurlitt-Beständen, sondern aus niedersächsischem Privatbesitz und kostet, edel, aber dezent gerahmt, 5800 Euro.

Corinth war einer der heimlichen Stars der Kölner Messe. Ein Lachendes Mädchen, 1883 offenbar nach einem italienischen Modell entstanden und im Werkverzeichnis unter der niedrigen Nummer 12 aufgeführt, bot die Galerie Rudolf aus Kampen auf Sylt an. Das nur dezent gefirnisste Gemälde, das gerade erst in Stuttgart gesäubert wurde, sollte 128.000 Euro kosten. Bei Setareh aus Düsseldorf war das expressionistische Blumenstillleben Rosen und eine Kalla aus dem Kriegsjahr 1917 für 680.000 Euro zu haben. Metallisch wie ein Ritterharnisch glänzt die Vase am unteren Bildrand. Den ideologischen Hintergrund zu jenen Jahren liefert in der Nachbarschaft gerade die hervorragende Bonner Ausstellung 1914 – Die Avantgarden im Kampf, die auch Corinths Nationalchauvinisimus zu Beginn des Ersten Weltkriegs beschreibt. Am selben Stand hingen ein Kinderbildnis von Paula Modersohn-Becker (um 800.000 Euro) und ein Apfelstillleben von Courbet (280.000 Euro), die die ursprünglich auf Teppichkunst spezialisierte Galerie schon in München gezeigt hatte.

Der deutsche Expressionismus zählte auch in diesem Jahr wieder zu den Schwerpunkten der Kölner Messe. Unzählige Nolde-Aquarelle, Heckel-Grafiken und Kirchner-Zeichnungen säumten die Gänge. Auf Frauen der Moderne – als Künstlerinnen wie als Bildthemen – hat sich Renate Krümmer spezialisiert. An ihrem Messestand, mit dem die ehemalige Unternehmerin schon zum dritten Mal in Köln vertreten ist, stachen zwei grandiose Großformate – Zwei weibliche Akte (1919) und Frauen am Tisch (1920) – der immer noch unterbewerteten Dorothea Maetzel-Johannsen ins Auge. Gegenüber hing Max Pechsteins farbstarkes und dennoch zurückgenommenes Bildnis seiner Frau Charlotte Die chinesische Jacke von 1918. 480.000 Euro erwartet Renate Krümmer, die im Januar eine Galerie in Hamburg eröffnen wird, für das Bild.

Das in Köln gewollte Cross-over der Epochen, Techniken und Stile wurde in diesem Jahr fast ein wenig übertrieben. Erneut aus guten Gründen der Qualitätssicherung auf eine Messehalle konzentriert, wechselten sich in den à la Maastricht mit Blumenbouquets geschmückten Gängen wieder in unmittelbarer Nachbarschaft Biedermeiermöbel und Informel, Altmeisterzeichnungen und Design der 1950er Jahre unvermittelt ab.

Die Aufteilung in Sektionen, wie sie auf der Tefaf-Messe in Maastricht gezielten Sammlerinteressen entspricht, gibt es in Köln schon seit einigen Jahren nicht mehr. Das schafft die viel zitierten Synergien, die offenbar vor allem ein jüngeres Publikum anziehen sollen. Ältere Sammler hingegen haben es schwer, sich auf ihr Gebiet zu konzentrieren – zumal diesmal noch eine Messeecke durch Luxusautos zur Sonderausstellung umfunktioniert worden war und auch die Einzelausstellung des Messe-Preisträgers Jürgen Klauke eher wie ein Fremdkörper am Rand der Halle klebte.