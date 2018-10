Kleists "allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden" hat der fränkische Autor Gerhard Falkner für sich abgewandelt zur "allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Gehen".



Genau dies war nämlich seine Aufgabe: Er ist in der Gegend um Leukerbad im Wallis gewandert, hat nachgedacht und darüber geschrieben – ebenso wie 16 weitere Autorinnen und Autoren. Das Literaturfestival Leukerbad hatte dieses Projekt initiiert, und entstanden sind dabei Erzählungen, denen man viele Leser wünscht: über Schicksale in der Sowjetunion, über Menschen, die ein totalitärer Staat um ihr Leben betrogen oder es ihnen sogar genommen hat.



Besonders berührend ist Tanja Maljartschuks Erinnerung an den ukrainischen Dichter-Dissidenten Wassyl Stus, der seine Unbeugsamkeit aus der Lektüre von Rilke schöpfte – Rilke, der seine letzten Lebensjahre im Wallis verbrachte und von Russland schwärmte, als dort bereits die Terrorbürokratie entstand, der schließlich auch Wassyl Stus zum Opfer fiel. Im Umschlag des Buchs, das die Beiträge versammelt, sind topografische Karten samt Wanderrouten abgedruckt. Der Leser kann den Schreibenden also zweifach folgen: in die Welt des Gebirges und in die ihrer Gedanken.