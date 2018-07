Alles Peanuts, sagen die Unis. Ja, das Pentagon habe deutsche Forscher gefördert – aber die Beträge seien kaum der Rede wert. Und die Projekte – reine Grundlagenforschung, militärischen Nutzen gebe es kaum. Die meisten Hochschulen verstehen die Kritik nicht, die jetzt über sie hereinbricht, weil sie Gelder des amerikanischen Verteidigungsministeriums angenommen haben. Das Unbehagen der Wissenschaftsverbände, die Sensibilität der Öffentlichkeit – alles eine Überreaktion?

Knapp zehn Millionen Euro aus dem US-Wehretat hätten 22 deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den vergangenen zehn Jahren erhalten, berichten der NDR und die Süddeutsche Zeitung. Darunter auch solche wie die Universität Bremen, die sich selbst durch Zivilklauseln verpflichtet hat, keine Rüstungsforschung zu betreiben.

Sie redet sich nun so heraus: In ihrem Auftrag sei es lediglich um "Wechselwirkungen zwischen Meteoritenstaub, der Sonne und der oberen Atmosphäre" gegangen. Auch die Universität des Saarlandes will sich nur mit computergestützter Analyse von Sprachen auseinandergesetzt haben. Und in Marburg beschäftigte man sich dank der Gelder mit der "nächtlichen Orientierung von Wüstenheuschrecken".

Aber seit wann interessiert sich das Pentagon für exotische Sprachen und Insekten? Und schickt dafür in Zeiten sinkender Wehretats auch noch Forschungsmittel nach Deutschland? Dual use heißt die Erklärung: Sprachanalyse per Computer lässt sich auch für Spionageprogramme verwenden. Und im Abschlussbericht der Marburger wird die Weiterentwicklung von Drohnensensoren erwähnt. Während die Unis sich auf den zivilen Gebrauch der Ergebnisse berufen, spekuliert das Pentagon auf deren militärischen Einsatz.

Der geht weit über das hinaus, was in Deutschland derzeit als zulässige Kriegsführung gilt. Das amerikanische Drohnenprogramm hat zu Recht weltweit einen schlechten Ruf. Die USA setzen die Fluggeräte zur Tötung von Terrorverdächtigen in Pakistan, Jemen und Somalia ein. Dabei werden auch Zivilisten getroffen. Hierzulande wird über den Kampf mit bewaffneten Drohnen daher gerade heftig gestritten.

Deutsche Wissenschaftler sollten sich deswegen genau fragen, wozu ihre Forschungsergebnisse im schlimmsten Fall dienen könnten. Und wenn sie Geld vom Pentagon nehmen, müssten sie das offenlegen und begründen. Bis jetzt fehlt es bei der Rüstungsforschung hierzulande an Transparenz. Obwohl fast alle Hochschulen versichern, dass sie nichts zu verbergen hätten.

Zudem zeigte sich der Auftraggeber tatsächlich nicht besonders großzügig. Lediglich 143.600 Euro gingen an die Universität Marburg. Auch bei den anderen Hochschulen liegen die US-Gelder im Promille- oder einstelligen Prozentbereich der gesamten Drittmittel. Bei solchen Peanuts fragt man sich schon, ob der Imageschaden das wert ist.