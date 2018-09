Der Peter ist tot. Ich habe es geahnt. Vor drei, vier Wochen saß ich in einem Lokal in Brandenburg, da rief mich jemand aus seinem Verlag an und erzählte eine ganz typische Peter-Kurzeck-Geschichte. Peter war in Uzès in der Provence, da wohnte er ja größtenteils, um dort, wie er sagte, spazieren zu gehen und die Sprache nicht zu verstehen, und bekam Probleme mit dem Sehen. Er kam, auf welchen Wegen, weiß ich nicht, zu einem Augenarzt, der nichts feststellte. Und da stand oder lag dann der kleine Mann in seiner papierüberhäuften Wohnung in Uzès hinter den riesigen Fenstern, stelle ich mir vor, aus denen er immer mit seinen überraschten Kinderaugen hinausblickte, und wusste wie immer nicht weiter in seiner die ganzen letzten Jahrzehnte hindurch gepflegten, seltsam souveränen Hilflosigkeit, die ein Stilelement seines Lebens war, das er führte wie ein Kunstwerk, mit derselben Ausschließlichkeit und, man verzeihe das Thomas-Bernhard-Wort, Radikalität, mit der er auch sein Werk schrieb. Wie immer bei Peter war eine helfende Hand nicht weit (ich weiß es diesmal nur aus den Erzählungen seines Verlags, ich war nicht vor Ort), er hatte offenbar Besuch, dieser brachte ihn nach Deutschland, nach Frankfurt am Main, ins Krankenhaus. Wie chaotisch für Peter Kurzeck Arztbesuche in Frankreich waren, für ihn als Nichtsprechenden, als infans, also enfant, Kind, weiß die Öffentlichkeit, seit Peter Kurzeck seinen vor Jahren erlittenen ersten Schlaganfall erzählerisch literarisierte, in Mein wildes Herz . (Peter, verzeih das Wort literarisieren, du hättest es niemals verwendet, deshalb lass mich lieber sagen: als du diesen Schlaganfall, diese seltsamen Tage damals, zu einem Teil von dir, deinem Wortkosmos, gemacht hast, indem du davon erzählt hast, wobei mir immer herrlich egal war, was daran gefunden und was erfunden war, du warst ja ein Pointenliebhaber vor dem Herrn, wie es nur wenige gibt – die lange, lange herausgezögerte Pointe, um auf der Strecke zu ihr erzählen zu können, erzählen und immer erzählen.)

Peter Kurzeck übte, was er später auf Platte sprach, immer vorher ein, entwickelte es, über Monate, über Jahre. Mein wildes Herz hat er mir in meiner Wohnung erzählt, auch den verlorenen Koffer (Da fährt mein Zug) schon Jahre vorher, er saß auf dem Sofa und sprach stundenlang, und ich hörte nur zu und werde diese Stunden niemals vergessen.

Und habe ich dich mal unterbrochen, dann hast du das gar nicht wahrgenommen, aber nach zehn, fünfzehn Sekunden hast du es dann doch wahrgenommen, und dann hast du sogar geantwortet. Peter Kurzeck war ein liebenswerter und liebevoller Mensch, darf man das sagen? Er durfte nur in dem, was er tat, nie gestört und nie angezweifelt werden, wie ein Kind beim Spielen. Wenn man ein Kind beim Spielen fragt, warum es gerade tue, was es tut, wird es eine Erklärung geben, die selbst ganz im Spiel befangen ist. Soll man es aufwecken aus dem Spiel, es aus ihm herausholen, oder lieber zuschauen? Ich glaube, bei Peter war jeder vor genau diese Entscheidung gestellt.

Als er dann in Frankfurt war, im Krankenhaus, ein zweiter Schlaganfall, da rief mich der Verlag also an und erzählte mir diese typische, zwischen Uzès und Frankfurt hin- und hergerissene Geschichte mit zufällig helfender Hand, eine Kurzeck-Geschichte. Ich weiß nicht, warum, aber ich wusste sofort, dass er sterben würde. Und ich dachte an Rudi Deuble, seinen Lektor, der ja sein ganzes Leben mit ihm verbrachte, mehr oder minder. Am Abend von Peters Tod sagte ich zu meiner Frau: Was wird das bloß für den Rudi geben? Peter Kurzecks großes Projekt Das alte Jahrhundert wird ein Torso bleiben. Nur (nur?) fünf Bände sind erschienen, aber wer den Peter kennt, weiß von den unzähligen Skizzen und Entwürfen und Notizen, und ich bin mir sicher, dass, wenn sich jemand dazu entschließt (die Stadt Frankfurt?) und Geld und Personal aufwendet, noch sehr viel von dem Zyklus sichtbar und lesbar gemacht werden könnte, dass also noch weitere, in sich erkennbare Kurzeck-Texte, wie man als Philologe sagt, "hergestellt" werden könnten. Aber erst mal wird das wohl alles an Rudi Deuble hängenbleiben. Nach Uzès fahren, sichten, ordnen, ausräumen und, ja leider, den Schmerz aushalten. Aber das Seltsame ist: Peter Kurzeck hat sich ja in seinen Texten, Blättern, Konvoluten, auf seinen Bierdeckeln und Kellnerzetteln, er notierte ja überall, so nach außen gewandt, dass in Uzès quasi nur der Kern fehlen wird, seine Person, Fleisch und Schale der Frucht sind aber da. Immer wieder hat er davon erzählt, wie er in der Wohnung eigentlich immer im Stehen arbeitete, weil selbst der Stuhl voller Papiere war, und stellte er den Papierstapel auf dem Boden ab, konnte er nicht einmal mehr stehen, sondern musste sitzen.