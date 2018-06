Die trinkende Frau ist wie ein Verkehrsunfall. Erschreckend zwar, aber man kann den Blick nicht abwenden. Ja, es ist ein schrecklich faszinierender Blick auf die betrunkene, wankende Frau. Die wirklich oft betrunkene Frau. Sie ist ein Phänomen, eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Bisher trat sie, wie bei Edward Albee oder Tennessee Williams, in Gestalt der eingesperrten und gelangweilten Frau aus der Oberschicht in Erscheinung. Nicola Karlsson hat ihren Debütroman einem neuen Phänomen gewidmet: der jungen, freien, gelangweilten und zu oft betrunkenen Frau. In Karlssons Hauptfigur gehen Freiheit und Zerstörung, Schönheit und Abgewracktheit Hand in Hand. Der Roman heißt, wie die Protagonistin, Tessa und tut, man ahnt es, ganz schön weh.

Tessa ist Ende zwanzig und schön. Sie arbeitet hin und wieder in der Modebranche, meistens am Telefon, was für sie zumindest anfänglich noch halbwegs funktioniert. Aber der Job hält sie nicht lange vom Trinken ab. Sie ist entweder betrunken oder verkatert. Mal läuft sie, vom Alkohol in die Euphorie katapultiert, aufgestachelt von einer Bar zur nächsten. Mal erwacht sie voller Panik am späten Nachmittag, natürlich nur, um sich gegen die Panik mit einer Flasche Wein zur Ruhe zu bringen. Nur Angst und Paranoia sind bald noch der Antrieb, überhaupt mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Ihrem Freund unterstellt sie eine Affäre mit einer anderen Frau, ihrer Freundin unterstellt sie böse Absichten. Ihr paranoider, ängstlicher Blick richtet sich auf ihre Umwelt, die ihr, so glaubt sie, nur feindlich begegne. Verhuscht und zerstreut rennt sie durch die Stadt Berlin, bleibt immer ein bisschen zu lang in den Bars. Ihr Kokaindealer sieht aus wie ein ekliger, Schnauzbart tragender Zwerg, was Tessa selbstverständlich nicht davon abhält, mit ihm viele Nächte zu verbringen, weil sie so nichts für die Drogen bezahlen muss. In ihrem Küchenschrank findet sich, wie bei allen Alkoholikern, kein Alkohol, sondern alte Nudeln, gefüllt in die Dosen, in denen Whiskeyflaschen verkauft werden.

"Sie hat keine Angst vorm Einschlafen", schreibt Nicola Karlsson über Tessa, "ob sie wieder aufwacht, merkt sie morgen." Es ist Nicola Karlssons erster Roman, eigentlich hat sie Modedesign studiert und lebt mit ihren zwei Töchtern in Berlin. Tessa beschreibt sie so genau und plastisch, dass sie als Dämon, als die dunkle Seite der freien Frau klar, glaubhaft und unmissverständlich vor den Leser tritt. Ihr Feind, das lesen wir auf jeder Seite, sitzt in ihrer Brust.

Wir lesen, wie sich Tessa, nachdem sie ihrem Freund Untreue vorwirft, im nächsten Moment besoffen in die Arme eines flüchtigen Bekannten wirft. Am nächsten Morgen ist sie entsetzt über ihr eigenes Verhalten, um gleich am Abend desselben Tages das Ganze zu wiederholen. Und das, obwohl sie zu Beginn des Buches von einem Barkeeper vergewaltigt wurde und am nächsten Morgen mit Kater und blauen Flecken erwacht war.

Es ist ein beklemmender Anblick, denn was immer Tessa geschieht, sie kehrt nicht um. Sie zieht keine Konsequenzen, wenn sie von ihrem Freund verlassen wird, sich die Freundin von Tessa betrogen fühlt oder ihr Körper streikt.

Wir kannten sie, die Alkoholiker, die Ende fünfzig krank und versoffen entweder am Herzinfarkt direkt in ihrer Firma oder im Delirium auf dem Sofa endeten. Wir stellen uns den Alkoholiker noch immer abgerissen, stinkend und widerlich vor. Oder als die Cognac schlürfende Perlenkettenträgerin. Nun erzählt diese Autorin von der Jugend und der Schönheit, die in Höchstgeschwindigkeit Erfolg und Niedergang erfahren. Und beides hängt miteinander zusammen. Wachsender Stress erzeugt eine immer hektischere Suche nach Lösungen. Daher kommt es zu immer eklatanteren Fehlentscheidungen. Tessa macht sich vor allem sozialen Stress – wer denkt was über mich? –, als brauchte jedes äußere Ereignis ihre Reaktion. Das ist auch eine ungeheure Ichbezogenheit.

Eine Gesellschaft mit Menschen, deren Credo Hochgeschwindigkeitskonsum ist, schafft so natürlich auch ihren eigenen Untergang in Rekordzeit. Dieses Hochgeschwindigkeitsgefühl schlägt sich nicht nur in der übersprunghaften Hetzerei der Protagonistin von Szene zu Szene nieder, sondern auch im Stil selbst. Es bleibt Nicola Karlsson schlichtweg keine Zeit für Metaphern. Wir erfahren auch über Tessas Wohnung nichts weiter, als dass es einen Küchenschrank, einen Kühlschrank und ein Bett gibt. Alles um Tessa herum bleibt schemenhaft und verschwommen. Der Text baut gewissermaßen den Tunnelblick des volltrunkenen Alkoholikers nach, der nur noch versucht, geradeaus zu laufen. Das Tempo lässt den Leser brutal wissen: Hier kann man nicht mehr eingreifen. Ausgeschlossen, dass Tessa auf ihrem Weg ins Verderben noch einmal einen Schlenker macht. Und in dieser Brutalität spielt die Autorin fast entzückt mit ihrem Wissen über Tessa, die selbstverständlich, als sie gerade die Tür hinter sich zuzieht und das Haus verlassen will, einige Schritte später doch noch einmal kehrtmacht, zurück in die Wohnung läuft und eilig die Weinflasche direkt am Mund ansetzt, das elegante, halb volle Weinglas daneben ignoriert.