Hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört. "Du solltest dieses Monster vor den Augen unschuldiger Franzosen verbergen", sagte es. Zu spät. Ich näherte mich bereits dem Esstisch, der Marmorboden ächzte unter meinen Füßen, ich sah, wie sich die Augen unserer Gäste vor Schreck weiteten. Ich setzte meine Ladung so sanft wie möglich auf den Tisch, kontrollierte noch schnell, wie stark er sich durchbog, und sagte so fröhlich, wie meine Atemnot es mir gestattete: "Voilà, eine typisch österreichische Biskuitroulade!"

Stille. Bis der diplomatischste aller Ehemänner sagte: "Sieht toll aus! Ich hol mal die Säge."

Wir waren erst vor Kurzem von Hamburg nach Paris gezogen. Es war die erste soirée, die wir für unsere neuen französischen Freunde gaben. Bis zum Dessert war alles reibungslos verlaufen. Die Gäste hatten den ganzen Abend das Essen beschwärmt, das ihnen vom Gatten serviert worden war: ein feines Rote-Bete-Süppchen sowie seine legendären Königsberger Klopse mit dieser frischen Zitronennote. Der Gatte kann nämlich kochen, und zwar so richtig. Ich war für den Nachtisch zuständig und wollte für das erste dîner etwas aus meiner Heimat backen. Das riesige Ungetüm aus Himbeerschlagsahne, das dabei herausgekommen war, passte mit Müh und Not auf unseren größten Teller, nicht jedoch zu unseren eleganten Pariser Freunden. Die sind eher fein ziselierte Schokotartes in Miniportionen gewohnt. Sie kämpften tapfer, und manche von ihnen schafften sogar ein halbes Stück.

Das war der Abend, an dem ich beschloss, kochen zu lernen.

Ich hätte mir dafür keine geeignetere Stadt aussuchen können. In Paris gibt es mehr Kochkurse als freie Taxis. Man kann in der Mittagspause in kleiner Gruppe unter Anleitung eines Profis sein déjeuner zubereiten oder einen Tag lang nur die Kunst des Saucekochens erlernen. Es gibt Spezialkurse für Foie gras, für Macarons, Krustentiere oder Terrinen. Ich entschied mich für einen Fischkurs beim Nobel-Traiteur Lenôtre, im Original Techniques de Cuisson des Poissons et des Légumes. Auszusprechen mit abgespreiztem kleinem Finger.

Am Vorabend des Kurses lernte ich noch alle wichtigen Vokabeln: schälen, Gräte, hacken, braten, Messer, bluten, Notarzt.

Am nächsten Morgen versammelten wir uns in der Lernküche des Lenôtre-Pavillons auf den Champs-Élysées: drei Damen und zwei Herren, von denen einer entweder bereits ein Profikoch war – oder ein Klugscheißer vor dem Herrn. Ich dankte meiner Hellsicht, dass ich mir vom Gatten noch hatte zeigen lassen, wo bei einem Messer das Scharfe ist.

Während der nächsten Stunden bereute ich zutiefst, jemals von Multitasking geschwärmt zu haben. Wir schälten und schnitten Gemüse für einen Fischfond, wir entgräteten Fisch, wir enthäuteten Lachs, wir öffneten Jakobsmuscheln und wogen Gewürzmischungen ab. Wir löffelten Passionsfrüchte aus, mit denen der Thunfisch mariniert wurde. Monsieur le Kochlehrer bombardierte uns mit Fakten, die ich eifrig mitschrieb: 10 Gramm Gewürz pro Kilo Fisch. Krustentiere werden in Wasser mit 30 Gramm Salz pro Liter gekocht. Lachs und Forelle werden bis 50 Grad Kerntemperatur gegart, beim Thunfisch dürfen es maximal 45 Grad sein.

Meine Notizen degenerierten dank Stress und Sprache streckenweise zu verzweifeltem Lautschrift-Gekrakel. Was meinte der Lehrer mit "matière rasse"? (Matière grasse = Fett.) Wer von uns wusste nicht, was carvi (Kümmel) ist, sodass Monsieur le Chef ihn mit "der Cousin von cumin (Kreuzkümmel)" aufklären musste? (Vermutlich war ich das.) Und zu wie vielen unterschiedlichen Schreibweisen von "Schalotten" ist ein einzelner Mensch fähig? Ich fand in meiner Mitschrift später sogar "Charlotten".

Aber siehe da, wir bekamen alles ohne größeres Blutvergießen hin. Und wenn jemand einen Fehler machte und beispielsweise den dunkelgrünen Teil vom Lauch mit zu den anderen Gemüsen in die Pfanne warf, war Herr Lehrer sofort zur Stelle, um ihn wieder herauszufischen. Zu meiner Verteidigung: Hätte die Kuh von gegenüber ihre Abfallschüssel woanders hingestellt, wäre es erst gar nicht so weit gekommen.

Kurz nach Mittag und somit nach dreieinhalb Stunden Stehen ohne Pause (und dafür verlangen die Geld!) wussten wir, wie’s geht, und bekamen deshalb eine Tüte voller Rohware mit nach Hause. Die Selbstüberschätzung hielt bis abends an. Als der Gatte heimkam, erschütterte ich ihn mit den Worten: "Chéri , ich kann jetzt kochen!" Ich stellte ein paar Pfannen auf den Herd, bereitete einen Dämpfeinsatz vor und warf den Ofen an. Alles gleichzeitig, weil: Hat in der Schule ja auch funktioniert. Als Erstes brannten die Jakobsmuscheln an. Während ich sie fluchend vom Pfannenboden kratzte, kochte die Dämpfflüssigkeit im Topf nebenan so hoch, dass der Lachs wieder schwimmen konnte. Ich zog ihn gerade vom Feuer, als der Thunfisch zu rauchen begann. Angelockt vom durchdringenden Piepsen des Rauchmelders, eilte der Gatte zu Hilfe. "Wie, bitte schön", fauchte ich ihn an, "soll man kochen können, wenn man nur zwei Hände hat?"

Nichtkochenkönnen liegt bei uns in der Familie. Meine Schwestern und ich mussten nie im Haushalt mithelfen. Meine Mutter war viel zu fürsorglich, um niedere Küchendienste an ihre Brut zu delegieren. Wenn wir an ihrem Geburtstag den Tisch deckten, kamen wir uns schon vor wie die Streberkinder aus den Fünf Freunde-Büchern. Meine Mutter hat schließlich nicht drei Mädchen bekommen, um die dann alle zu Tussen zu erziehen. Von ihr habe ich gelernt, Sicherungen auszuwechseln und mit der Bohrmaschine umzugehen.

Bevor der Gatte und ich nach Paris zogen, war unsere Rollenverteilung streng klassisch: Er war für die Küche zuständig, ich für die Technik. In Deutschland erntete ich dafür Anerkennung, in Frankreich verständnislose Blicke. Französische Frauen müssen ihre Emanzipiertheit nicht mit selbst montierten Regalen beweisen. Sie machen stattdessen einfach Karriere. Kochen können hier alle, Männer wie Frauen – jedenfalls fühlt es sich so an.