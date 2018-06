Dem Vorurteil, der ganze Brahms bestehe nur aus Melancholie, begegnet man noch hie und da: Brahms, der Dickbrettbohrer, dem es nicht um Glanz und Farbe der sinnlichen Außenhülle seiner Werke gegangen sei, sondern um tönend bewegte Zeugnisse norddeutscher Tiefgründigkeit – schwer errungen und motivisch gründlich verfugt. Riccardo Chailly hat sich für seine Gesamtaufnahme der Symphonien mit dem Leipziger Gewandhausorchester akribisch in die Materie versenkt. Hat Handschriften und Partituren neu studiert, sich auf die Spuren von Felix Weingartner begeben (dessen Aufführung der Zweiten Symphonie 1896 Brahms hoch schätzte), hat Uraufführungsfassungen rekonstruiert und diverse Alternativversionen aufgenommen: alles, um Brahms wieder "unverstellt" in den Blick zu nehmen, jenseits eines Pathos, das sich, wie Chailly meint, im Zuge der Aufführungsroutine wie ein "Schatten" auf die Partituren gelegt habe.

Ein historisch informiertes Brahms-Denkmal also, Ouvertüren, Haydn-Variationen, Liebeslieder-Walzer und Ungarische Tänze inklusive? Keineswegs. Mit den Mühseligkeiten einer asketischen "Werktreue" haben diese Interpretationen nichts zu tun. In forschen, nicht aber gehetzten Tempi und im transparenten, ungemein farbigen Klang des Gewandhausorchesters geht einen Chaillys Brahms vielmehr so feurig, direkt und lebenssprühend an, wie man es selten erlebt. Hörbar wird, wie unauflöslich Expression und Konstruktion im Beziehungsgeflecht dieser Musik miteinander verknüpft sind.

Aus kleinsten motivischen Zellen, die wie Erzeugungsformeln funktionieren, generiert sich ein Leben, das sich – wie im Allegro giocoso der kühnen Vierten Symphonie oder in den Entladungen des Allegro con spirito der Zweiten – zu einem schier anarchisch anmutenden Überschwang steigern kann. In disziplinierten Tempi und einer bis in die kleinsten Nebenstimmen hinein differenzierten Dynamik lösen sich die vermeintliche Wucht und Erdenschwere dieser Musik zu einer sehr unmittelbar und dringlich "sprechenden" Dramatik. Die Fenster werden weit geöffnet in dieser kompositorischen Gelehrtenstube, sehr weit. Und hinein weht ein Naturklang, der in seiner wuselnden Vielstimmigkeit schon auf die Symphonien Gustav Mahlers vorausblickt.



Brahms: Symphonien. Gewandhausorchester, Riccardo Chailly (Decca)