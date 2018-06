Ein frühes Foto in diesem Buch zeigt Richard Burton neben seinem Vater, auf einer Straße. Burton in heller Hose mit Sakko, die Rechte in der Hosentasche, sein Vater geht hinter ihm, ein kleiner Typ mit Schlagmütze, so läuft der alte Bergarbeiter hinter seinem coolen Sohn her, dem berühmten Schauspieler Richard Burton. Die beiden gehen auf der Straße durch ein karges Tal, in dem die Reihenhauszeilen des walisischen Dorfes Pontrhydyfen vor sich hin paffen, sie gehen in Richtung The Miner’s Arms, ins Pub.

Der Vater war ein harter Trinker. Die Mutter war Kellnerin. Richard, geboren 1925, ist das 12. Kind von Edith, die nach der Geburt ihres 13. Kindes stirbt, und so kommt es, dass dieser Sohn dem Tal entkommt, in dessen Bergwerken die Männer von Pontrhydyfen ihr Leben wegschürfen, 700 in der Zeche Merthy Llantwit, Hunderte in anderen Zechen, in einer Szenerie von historisch legendärer Armut. Richard aber findet nach dem Tod der Mutter, mit knapp zwei Jahren, bei seiner älteren Schwester Cecilia Unterschlupf. Er nennt sie Cis, sie ist eine keltische Schönheit mit dunklem Haar und blauen Augen, so wie Liz, die Frau seines Lebens, eine betörende Schönheit ist, mit ihren Veilchenaugen, der weißen Haut, dem rabenschwarzen Haar. Als Liz Taylor und Richard Burton sich 1962 treffen, bei den Dreharbeiten zu Cleopatra, ist Burton einer der herausragenden Charakterschauspieler Großbritanniens und sie die herrlichste der Hollywood-Diven, neben Marilyn Monroe natürlich.

Burton und Taylor heiraten 1964. Ein Jahr später beginnen seine Tagebücher, erster Eintrag: 1. 1. 1965 – "Vom Kater erholt."

Der Preis für die wichtigste Nebenrolle, das ist keine Überraschung, geht an den Alkohol. Die Tagebücher umfassen sieben Jahre, sie enden 1972. Es sind die Jahre, in denen Richard Burton sich als ernsthafter Schreiber eines Tagebuches definierte. Man stelle sich vor, wie er auf seiner roten Olivetti vor sich hin hackt, auf der Jacht im Mittelmeer oder in dem Chalet in Gstaad, um ihn herum der Trubel. Seine Tochter Kate aus erster Ehe, Liz’ Söhne aus zweiter Ehe, ihre Tochter aus dritter Ehe, die kleine adoptierte Maria. Dröhnender Sound aus dem Teenagerzimmer, Liz kichernd auf dem Bett mit Kate. Jemand spielt Fußball mit Thomas à Becket, dem Terrier, benannt nach dem von Henry II ermordeten Lordkanzler Becket (1118 bis 1170), eine von Burtons glanzvollen Rollen. Es finden sich in diesem Tagebuchband also die Jahre mit Liz Taylor, die er einmal "mein glückliches, schönes, animalisches Mädchen" nennt und von der er sich 1972, im achten Jahr ihrer Ehe, trennen wird, um sie später wieder zu heiraten, was wieder in Scheidung endet, das liegt glücklicherweise außerhalb dieses Bandes.

Er war so ein Typ. Auf Burton trifft zu, was Henry II über Becket sagte, den Bewahrer seines Löwensiegels: "Er liest Bücher und hat studiert. Er säuft und hurt, aber er ist einer von denen, die unaufhörlich denken." Einen Moment lang könnte man versuchen, sich Richard Burton neben den Michael Fassbenders oder Brad Pitts unserer Zeit vorzustellen, wie wirkt er dann? Die untersetzte Gestalt, nicht die Andeutung von Sixpack. Das Haar schütter, das Gesicht von Akne gekerbt. Ausgestorben, Männer wie er, Burton jedenfalls starb, 1984, mit 58 Jahren. Aber man kann ihn noch sehen, auf YouTube, wie er den Hamlet gibt, federnd in diesem Überschuss von Energie und Verdruss. Berühmte Tonaufnahmen auch die, in denen er Dylan Thomas liest, noch so ein großer Waliser.

Dass Burton die Literatur so liebt, ist der vereinte Triumph einer alten Lehrerin, eines engagierten Schulbeirats sowie des Leiters der Schultheatertruppe, Philip Burton, Richard wird ihm zuliebe den Namen seines Vaters ablegen, sich von Jenkins in Burton umtaufen. Er geht 1944 nach Oxford. Spielt dann in Shakespeares Stratford und im Londoner Old Vic, spielt Coriolan, Othello, die Henrys. Er hortet die Worte der großen Dramatiker und Lyriker in seinem Schädel, in den Tagebüchern tauchen sie wieder auf. Geht Burton etwa an der Themse entlang, heißt es: "... und der Fluss ist ein blaugrauer Geist. Gott! Selbst die Häuser sind im Schlaf versenkt. Und dieses gewaltige Herz ... es ruht" – Wordsworth!

Die Tagebücher verfolgen mehreren Erzähllinien. Da sind die häuslichen Szenen, getaktet mit Steaks, blutig gebraten von Liz, dazu ihre tolle Sauce. Berichte von Dreharbeiten, in diesen Jahren entstehen Filme wie Die Nacht des Leguans oder Der Spion, der aus der Kälte kam, natürlich Wer hat Angst vor Virginia Woolf? und Die Stunde der Komödianten, ein Drama aus dem Terrorstaat Haiti, mit Alec Guinness und dem jungen Ustinov. Man lernt Burton als eisern Arbeitenden kennen. Und als Melancholiker, der in seiner Gefühlslandschaft herumirrt.

"Akute Unzufriedenheit gemischt mit riesigen Mengen an Schuldgefühlen, Alkohol, Faulheit, Sorge um Elizabeths körperliche Gesundheit und ihren Verstand, gründlich verrührt mit ein, zwei Prisen keltischen Pessimismus und serviert als erstklassiges Selbstmordrezept." (März 1969)