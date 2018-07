Will man ein Land verstehen, kann es helfen, dieses Land wie einen Menschen zu betrachten, als Individuum mit seiner Seele, seiner Furcht, seiner Vergangenheit. Betrachtet man zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland in der Euro-Krise, fällt auf, dass dieses Land von einem Trauma erfüllt ist, einer einzigen großen Angst. Der Angst vor der Inflation. Wann immer an den Stammtischen, im Bundestag oder auf den Meinungsseiten der großen Zeitungen über die Euro-Rettungsschirme und die Schulden Griechenlands diskutiert wird, taucht zwangsläufig dieses eine Wort auf, dreht sich alles um diesen einen Gedanken: dass uns die große Geldentwertung drohe.

Der britische Geschichtswissenschaftler Frederick Taylor glaubt den Grund für diese spezifisch deutsche Phobie zu kennen. Er lautet: 1923. Das war das Jahr, in dem ein Hühnerei in Deutschland rund 300 Milliarden Reichsmark kostete und die Leute mit Bündeln von Geldscheinen herumliefen, die kaum wertvoller waren als das Herbstlaub auf den Straßen. Es war das Jahr, in dem die Deutschen ihre Ersparnisse an die Inflation verloren. Wie konnte das passieren? Das ist die Frage, die Taylor in seinem Buch Inflation zu beantworten versucht. Dass es sich nicht allein als historisches Werk versteht, sondern auch als eine Art Tiefenbohrung in der deutschen Seele, lässt sich schon am Untertitel erkennen: Der Untergang des Geldes in der Weimarer Republik und die Geburt eines deutschen Traumas.

Es ist ein langer Weg in den ökonomischen Abgrund, den Taylor da auf knapp 400 Seiten detailliert beschreibt. Er beginnt mit jungen Männern, die jubelnd in die Schlacht ziehen. Der Erste Weltkrieg war nicht nur das grauenvollste Morden, das die Menschheit bis dahin erlebt hatte. Er war auch ziemlich teuer. "Alle am Krieg beteiligten Länder wussten, dass sie sich diesen Wahnwitz nicht leisten konnten", schreibt Taylor. Frankreich, Großbritannien, Deutschland – um all die Kanonen zu gießen und Gewehre zu kaufen, nahmen die Regierungen riesige Kredite auf. Sie folgten dabei einem simplen Kalkül: Der Verlierer muss am Ende die Rechnung zahlen.

Der Verlierer war Deutschland.

Am 28. Juni 1919 unterzeichneten Vertreter der alliierten Regierungen und der jungen deutschen Republik im Spiegelsaal von Versailles den Friedensvertrag. Aus ökonomischer Sicht setzte dieses Paragrafenwerk eine riesige Geldverschiebemaschine in Gang. Das Deutsche Reich hatte an die Siegermächte Reparationszahlungen in Höhe von Hunderten Milliarden Goldmark zu leisten, damit diese wiederum ihre Kredite zurückzahlen konnten, die sie insbesondere bei amerikanischen Banken aufgenommen hatten.

Ausgehend von dieser wirtschaftlichen Zwangslage, erklärt Taylor, wie sich das Deutsche Reich Schritt für Schritt in Richtung Hyperinflation bewegt. Er analysiert, weshalb das Land zunächst einen überraschenden Aufschwung erlebt und wer von ihm profitiert (zum Beispiel der Großindustrielle Hugo Stinnes), beschreibt, wie sich die Reichsregierung vergeblich um internationale Darlehen bemüht, wie die Franzosen das Ruhrgebiet besetzen, wie auch der zum Reichskanzler ernannte Geschäftsmann Wilhelm Cuno an dem Versuch scheitert, die Hyperinflation zu stoppen, und wie während all dieser Zeit die Druckerpressen rotieren und Geld, immer mehr Geld unter die Leute bringen, damit die Regierung ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann, mit der Folge, dass das Geld immer weniger wert ist. Taylor belegt den rasenden Wertverlust der Reichsmark anhand des Wechselkurses, den er wie einen Börsenticker durch seine Schilderungen laufen lässt.

Zwar verliert sich Taylor hin und wieder im Detail, erzählt etwa ausführlich vom Kapp-Putsch oder von Hitlers Aufstieg während seiner Münchner Jahre. An diesen Stellen liefert das Buch weniger eine Geschichte der deutschen Inflation als eine Geschichte der Weimarer Republik. Am Ende aber führt er die Fäden wieder zusammen und kommt interessanterweise zu dem Ergebnis, dass der Großteil der Deutschen unter der Inflation gar nicht so sehr zu leiden hatte. Die Arbeiter etwa hatten ohnehin keine großen Ersparnisse, die an Wert hätten verlieren können. Die Bauern zählten sogar zu den Gewinnern, weil sie "Hypotheken und andere Schulden ablösen und für ihre Produkte Höchstpreise verlangen konnten", so Taylor.

Mit anderen Worten: Das vermeintlich kollektive Trauma war gar nicht so kollektiv. Letztlich habe die Inflation vor allem eine gesellschaftliche Schicht getroffen, schreibt Taylor: "das Bildungsbürgertum – hohe Beamte, Akademiker und Lehrer, Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte". Sie alle hatten vor dem Krieg große Vermögen angehäuft, deren Wert die Inflation vernichtete.

Als der Spuk vorbei war aber, das ist Taylors Erklärung für die noch immer so gegenwärtige Angst der Deutschen vor der Geldentwertung, "gab das Bildungsbürgertum sein nachvollziehbares und anscheinend unheilbares Gefühl von Verlust, Gram und Ungerechtigkeit an die nächste Generation weiter". Und an die übernächste und überübernächste. Bis heute.