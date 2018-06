Maria muss für das Examen alles über Knusel, Frasel und Plosel lernen. Im Lehrbuch steht:

"Entweder baseln Frasel oder Plosel koseln."

"Wenn Knusel koseln, dann wuseln Plosel."

"Entweder wuseln Knusel oder Plosel baseln."

"Wenn Knusel feseln, dann feseln Frasel."

"Entweder wuseln Knusel oder Frasel feseln."

"Wenn Frasel wuseln, dann ziesln Plosel."

"Entweder feseln Knusel oder Plosel baseln."

"Wenn Frasel koseln, dann feseln Plosel."

"Entweder koseln Plosel oder Frasel koseln."

Maria weiß, dass der Autor mit "entweder A oder B" meint, dass genau eine der beiden Aussagen korrekt ist und die andere falsch. Trotzdem wird sie aus dem Buch nicht so recht schlau.

Zum Glück trifft sie Dieter aus der Studiengruppe. Der weiß nämlich, dass jede der drei Spezies genau drei der fünf aufgezählten Tätigkeiten nachgeht.

Wer macht was?

Lösung aus Nr. 48:

In einer Urne waren A, D, E, T und V; in einer weiteren B, C, G, M und Y; dann F, I/J, K, O und Q; dann H, L, U, W und X; in der letzten Urne waren N, P, R, S und Z