Heute kommen wir auf die vor einigen Wochen angesprochene Liga der Champions zurück. Im Rahmen dieser erstmalig durchgeführten Veranstaltung trafen sich im Juli zur Zwischenrunde 24 Top-Scrabbler, die sich bei Wochenendturnieren und der Deutschen Meisterschaft sowie in der Rangliste qualifiziert hatten. In zwei Zwölfergruppen spielte jeder gegen jeden. Am Ende hatten Liesbeth Schön, Claudia Aumüller, Stefan Merx und Ben Berger die Nasen vorn. Letzterer musste für das Anfang Oktober im Foyer der Leipziger Messe ausgetragene Halbfinale berufsbedingt absagen, wodurch ich nachrücken durfte. Die beiden Damen bestritten das Endspiel, in dem sich, nach flotter Aufholjagd, Liesbeth Schön durchsetzen konnte. Die heutige Konstellation ist dem Finale entnommen. Die spätere Siegerin übersah hier einen "Bingo" oder verzichtete bewusst darauf.



Welcher Zug bringt mehr als 60 Punkte, birgt aber ein gewisses Risiko?



Lösung aus Nr. 48:

In Hannelore Setters Rätsel brachten die SCHWIMMERINNEN auf 15A–15N insgesamt 374 Punkte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de