Als Kinder haben wir beide davon geträumt, Pippi Langstrumpf zu sein. Denn ihr schien die Welt zu gehören. Die schönste Pippi-Langstrumpf-Geschichte ist die, in der sie heimlich mit einem Güterzug davonfährt, wie ein Tramp, hinaus in die weite Welt. Nichts kann sie aufhalten. Pippi Langstrumpf symbolisierte für uns immer diese unendliche Freiheit: einfach tun und lassen zu können, was man will. Aber erst wenn man ein bisschen älter wird, versteht man so richtig, was für ein Luxus diese Unabhängigkeit ist. Frei zu sein in seinen Entscheidungen, das ist das Wichtigste im Leben.

Wir sind in Hippiekommunen aufgewachsen. Bei uns war Musik immer wichtig, und nie bekamen wir zu hören, dass wir einen anständigen Beruf lernen sollen. Dass wir immer Popsängerinnen werden wollten, fanden unsere Eltern sogar toll. Dafür werden wir jetzt mehrmals am Tag von unseren ängstlichen Müttern angerufen, weil die sich ausmalen, was uns alles Fürchterliches in der großen, weiten Welt passieren könnte.

Wir selbst malen uns das in unseren Träumen aus. Wir träumen oft davon, dass wir mit dem Flugzeug abstürzen. Wir sind überhaupt schon unendlich oft in unseren Träumen gestorben: in Zügen, Autos und allem, was sich bewegt. Aber man gewöhnt sich daran. Angst macht es uns nicht, wir glauben, dass es Glück bringt, wenn man etwas Schlimmes träumt.

Caroline Hjelt und Aino Jawo sind 26 beziehungsweise 27 Jahre alt und sind in Stockholm aufgewachsen. Als Duo sind sie unter dem Namen Icona Pop weltweit erfolgreich. Ihr großer Hit "I Love It" wurde in mehreren Werbeclips eingesetzt und verkaufte sich allein in den USA mehr als zwei Millionen Mal. In diesen Tagen erscheint ihr zweites Album, "This is Icona Pop"

Der schlimmste Albtraum für uns ist tatsächlich Liebeskummer. Es gibt nichts Fürchterlicheres, als verlassen zu werden. Allerdings war es auch der Liebeskummer, der uns vor einigen Jahren auf einer Party zusammenbrachte. In jener Nacht beschlossen wir, gemeinsam Musik zu machen. Wir waren uns von Anfang an einig, dass man gar nicht groß genug träumen kann. Also malten wir uns aus, wie toll es wäre, einen weltweiten Hit zu haben. Der Song I Love It ließ dann alle unsere Träume wahr werden. 50 Millionen Klicks für diesen Song auf YouTube, das übertraf alle unsere Erwartungen. Jetzt träumen wir von 500 Millionen Klicks für den nächsten Hit.

Früher haben wir davon geträumt, dass sich bestimmte Jungs in uns verlieben sollten. Und erstaunlicherweise klappte das ziemlich oft. Das führte bei uns zu der Überzeugung, dass Träume wahr werden können, wenn man nur fest genug an sie glaubt. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird es, an Träume zu glauben. Die Kunst besteht ja darin, eine Balance zwischen Melancholie und Euphorie zu finden. Je älter wir werden, umso komplizierter wird es auch mit der Liebe. Wir kennen uns gut aus mit Dramen und Tränen.

Wir beide haben uns zum Glück noch nie ernsthaft gestritten, was ein Wunder ist, weil es in den fünf Jahren unserer Karriere mindestens so oft nach unten wie nach oben ging. Manchmal sitzen wir einfach stundenlang schweigend beisammen und hängen unseren Tagträumen nach. Denn Träume, die wahr werden, können auch ziemlich anstrengend sein. Zurzeit sind wir beide jede Nacht so unfassbar erschöpft, das wir traumlos schlafen.

