Es ist nicht so, dass wir uralten Europäer in Fragen des Kirchenjahres besonders leidenschaftlich oder firm wären. Die vier Adventssonntage kriegen wir noch hin – eins, zwei, drei, vier. Aber was ist mit so wohllautenden Festen wie Septuagesimae, Estomihi oder Quasimodogeniti? Klingelt’s da noch, leise?

"Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen ..."

Und wann ungefähr könnte Trinitatis sein, und ist Christi Himmelfahrt eigentlich vor oder nach Pfingsten?

"Buß und Reu / Knirscht das Sündenherz entzwei ..."

Die Tonträgerindustrie leistet hierbei keine großen Aufklärerdienste. Dafür läuft sie im Oktober, November und Dezember regelmäßig zu Höchstform auf – in eigener Sache, versteht sich. Dann regnet es Platten für die Adventszeit, und man hat das Gefühl, das schlechte Gewissen der Deutschen, was das Restkirchenjahr betrifft, ergösse sich: in die schönsten Weihnachtslieder von Engelbert Humperdinck ...

"Erkenne mich, mein Hüter, / Mein Hirte, nimm mich an!"

... in die schönsten Kirchenlieder und Choräle mit dem Rundfunkchor Berlin oder dem Vocal Concert Dresden ...

"Gerne will ich mich bequemen, / Kreuz und Becher anzunehmen ..."

... in die schönste deutsche Weihnachtsmusik des 17. Jahrhunderts mit der Lautten Compagney ...

"Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?"

... und in die schönste, 99.999. Aufnahme der Brandenburgischen Konzerte. Oder ganz klassisch, ins schönste Weihnachtsoratorium, wahlweise mit John Eliot Gardiner oder Karl Richter am Pult. Für die Freunde des etwas internationaleren Geschmacks stünde noch Mehrsprachiges mit dem Rias Kammerchor bereit oder Englisches mit dem Chor des Clare College Cambridge, beides sicher auch schönst.

"O Mensch, bewein’ dein Sünde groß ..."

Viele CDs haben wir allerdings auch, völlig überfordert, gleich in die Kiste mit den schönsten Geschenken für den Weihnachtsbasar gepackt. Womit die Jahresendwelt eigentlich in schönster Ordnung wäre.

"Geduld, Geduld! / Wenn mich falsche Zungen stechen ..."

Nur René Jacobs sorgt für Irritationen.

"Befiehl du deine Wege / Und was dein Herze kränkt ..."

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft hat der Dirigent mit der Akademie für Alte Musik Berlin eine Matthäus-Passion auf den Markt gebracht. Mit neuesten philologischen Erkenntnissen, dickem Booklet, extra DVD und allem Drum und Dran.

"Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!"

Wahrscheinlich stört das niemanden. Ist schließlich auch schöne, schönste Musik.

"O Haupt voll Blut und Wunden ..."

Genau das ist das Problem. Die Matthäus-Passion stellt sozusagen das Gegenteil des Weihnachtsoratoriums dar. Weil sie vom Sterben Christi handelt und nicht von seiner Geburt. Weil Bachs Musik sich partout nicht durchsäkularisieren lässt. Und weil wir zu Weihnachten nun einmal Gans essen und zu Ostern Lamm – nicht umgekehrt.

"Mache dich, mein Herze, rein ..."

Etwas mehr Takt, liebe Industrie, wäre also angebracht. Das Geschäft kann davon nur profitieren.