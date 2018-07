Einen Zufall kann man es eigentlich nicht nennen, was eine Reihe von Menschen zusammenbringt in Wolf Wondratscheks Roman Mittwoch. Vielmehr ist es das ultimative Tauschobjekt, ein 100-Euro-Schein, den ein Mann in einem Hotel hinterlegt, um sich ein Zimmer zu reservieren. Von da geht er an einen Automechaniker, zur Pferdewette, ins Bordell, an eine Friseurin und deren Chef, der gerade von der Geigerin Olga träumt, dann in ein Tabakgeschäft, wo sich die Stammkundschaft zum Palaver trifft. Überall passiert er die Sorgen und Geschichten der Leute, durch die man lesend mitreist wie durch eine Landschaft.

Worum es dabei schlechterdings geht, gibt das Motto mit Hölderlin an: "... und wie das Leben ist, das Menschen sich gefunden ..." Der Roman besteht aber aus einem ganz bestimmten Ausschnitt aus diesem Leben, in dem vor allem Männer sich Gedanken machen um ihre erlahmten Ehen oder die Lustfeindlichkeit einer Gesellschaft, in der nicht mehr geraucht wird, oder ob man eine chronische Migräne loswird, indem man einer Heilerin den "sexuellen Klamauk" gesteht, mit dem man sein "bestes Alter" gestaltet. Frauen fungieren dabei als Muse und Dienstleisterin, also in genau jener Rollenkombination, als die man Prostituierte, Künstlerinnen und professionelle Esoterikerinnen gerne hat.

Im Klappentext wiederum wird die Bitte des Autors wiedergegeben, auf den Klappentext zu verzichten, abgesehen von einem Borges-Zitat: "Er ließ seinen Geist schweifen, und er gab diesem Geist die Gestalt vieler Personen." Ein solcher Geist ist es also, der die Figuren zusammenbringt. Und die Stimme des Erzählers schwebt über den Dingen wie dieser Geist. Das zeigt sich in der Überlegenheit, mit der Charakterporträts mit schnellen Strichen gezeichnet werden, oder wenn der Erzähler distanziert hinter erlebter Rede zurücktritt, um bei Gelegenheit eines Bonmots wieder hervorzukommen.

Das ist, und man muss es mit der gebotenen Ehrerbietigkeit vor dem seit Kurzem 70-jährigen Schriftsteller Wondratschek sagen, eine charakteristische Perspektive älterer Herren. Wie einem die schmeckt, hängt davon ab, welche Erfahrungen mit dieser Weltsicht einem so zur Verfügung stehen. Ob man darauf vertraut, dass in diesem amüsierten Abstand mehr Möglichkeit zu Sympathie oder sogar Respekt liegt als in zu großer Nähe. Oder ob man diese Haltung als gleichgültig und eitel empfindet.

Wondratschek ist ja als Rock ’n’ Roller der Literatur bekannt, eine im deutschen Sprachraum relativ einzigartige Einordnung, die mit dem Titel seines ersten Buches begründet wird, Früher begann der Tag mit einer Schußwunde, mit seinen Gedichten und Songs, mit seiner Sympathie für die Halbwelt, für Nutten und Boxer. Früher übrigens war er oft nicht schlecht wütend, auch in einem grundsätzlichen Sinn, in dem er zum Beispiel seine lyrische Figur Chuck sagen ließ: "Das Leben zählt nicht. Es dauert zu lange. Es dauert länger als jede gute Story."

Jetzt, in Mittwoch, sieht es aus, als hätte er das sogenannte Leben irgendwie ganz gern. Zumindest in Form der Gestalten, in denen er seinen Geist sich personifizieren lässt. Man kann es ja noch mal mit Hölderlin versuchen und diesem Versprechen: "... doch endlich, Jugend! verglühst du ja, / Du ruhelose, träumerische! / Friedlich und heiter ist dann das Alter."