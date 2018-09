Inhalt Seite 1 — 17. 9. 2011 18:29 Ich schlafe mit der Waffe in der Faust, ein sicherer Halt, als habe jemand einen Griff an die Realität geschraubt Seite 2 — Herrndorf war ein penibler Handwerker Auf einer Seite lesen

Über Klatsch aus dem Leben von Schriftstellern konnte sich Wolfgang Herrndorf bestens amüsieren. Häufig, erzählt ein Freund von ihm, lasen sie sich gegenseitig aus den Tagebüchern von Helmut Krausser vor, diesem Universalkünstler, den die einen für ein Genie und die anderen für größenwahnsinnig halten. Herrndorf muss ganze Passagen aus Kraussers Tagebüchern auswendig gekonnt haben. Er hatte seine Freude am Klatsch, aber er unterschätzte seine Wirkung nicht. Deshalb war er misstrauisch gegenüber dem Literaturbetrieb, der in einem fort Geschichten und Mythen, Gemeinheiten und Verklärungen erzeugt.

Als die Ärzte im Februar 2010 bei Wolfgang Herrndorf einen Hirntumor diagnostizierten, begann er, ein digitales Tagebuch für seine Freunde zu führen, um nicht jeden einzeln über seinen Gemütszustand unterrichten zu müssen. Die Freunde, von der Lektüre elektrisiert, drängten ihn, das Tagebuch öffentlich zu machen. So entstand das Blog Arbeit und Struktur – seit September 2010 für jeden lesbar im Netz. Intimer und näher kann man einem Menschen kaum kommen als durch die Lektüre eines Tagebuchs, das zur Chronologie seines Sterbens wird. Und doch wirken diese Texte nie indiskret-privat, davor schützt sie ihre sprachliche Brillanz, ihr artistisches Formbewusstsein. Im Blog gab Herrndorf viel von sich preis, aber er konnte es genau kontrollieren, er blieb Herr des Verfahrens: "Alles", soll Herrndorf sinngemäß erklärt haben, "was ich sagen möchte, steht in dem Blog. Was darüber hinausgeht, möchte ich nicht geteilt wissen." Seine Freunde halten sich daran. Sie teilen ihre Erinnerungen nicht. Herrndorf wollte immer Herr seiner Geschichte sein. Das ist ihm auf souveräne Art gelungen.

Vom Zeitpunkt der Krebsdiagnose bis zu seinem Tod am 26. August dieses Jahres hatte er wirklich alles unter Kontrolle. Der Ohnmacht vor dem Tod rang er ein Maximum an Macht, an Handlungsfähigkeit ab. Er, 1965 in Hamburg geboren, der durchaus ein wenig bohemehaft-hängermäßig durchs Leben gestolpert war – wenn man seinen hinreißenden Debütroman von 2002, In Plüschgewittern, autobiografisch hochrechnet –, regelte seine Angelegenheiten und schuf auf den letzten Metern das, was man ein Werk nennt. Er, der als Maler begonnen hatte, vernichtete an Bildern und Texten, was er für unbedeutend hielt: Er weichte es in der Badewanne ein und warf es auf den Müll. Er haute zwei Romane raus, Tschick und Sand. Er schrieb mit Arbeit und Struktur eines der klügsten, witzigsten und bewegendsten Tagebücher der Literaturgeschichte. Und er überarbeitete die Plüschgewitter für eine Neuausgabe. Natürlich lagen die Bausteine zum größten Teil schon vorher bereit. Aber jetzt wurden sie zum Œuvre zusammengefügt, und siehe: Alles passte. Und als das Leben nur noch Leiden war und die Sprache versagte, griff er zum Revolver, den er sich lange vorher besorgt hatte und wie eine Souveränitätsversicherung immer in seiner Nähe wusste, ging zu einer Stelle am Berliner Hohenzollernkanal, die er sich genau ausgesucht hatte, und setzte seinem Leben ein Ende.

Diese Geschichte mit ihrer Konsequenz und ihren Produktivitätshöhenflügen kann einem den Atem verschlagen. Nachdem Herrndorf die Diagnose erhält, begreift er schnell, dass nur die Arbeit ihn vor der Sinnlosigkeit retten kann. Er fährt seinen Computer hoch, schaut sich alle Schreibprojekte an, an denen er in den vergangenen Jahren saß, und entscheidet sich angesichts der ungewissen Frist für das Manuskript des "Jugendromans", den er sechs Jahre vorher, eher spielerisch und übungshalber, angefangen und liegen gelassen hat. Er nimmt sich vor: jeden Tag ein Kapitel. Schon im Herbst 2010 erscheint Tschick. Der Roman erobert die Bestsellerlisten, bis heute wurden über eine Million Exemplare verkauft. Die Kritik jubelt. Die Theater spielen landauf, landab Bühnenadaptionen von Tschick, und das Buch gewinnt den Jugendliteraturpreis. Da sitzt der Autor schon längst am nächsten Buch, dem Agentenroman Sand, einem formal höchst anspruchsvoll konstruierten Erzählgeflecht von immerhin 500 Seiten. Im Herbst 2011 erscheint Sand und gewinnt den Preis der Leipziger Buchmesse. All das wird begleitet und gespiegelt in den Textwelten des Blogs Arbeit und Struktur, dessen Ruhm sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Damals traf man ständig Leute, die einen mit klopfendem Herzen fragten: "Liest du Herrndorfs Blog?" – und dann im Schwärmen nicht mehr zu stoppen waren.

Natürlich gab es auch Gemeinheiten. Es hieß, Herrndorf werde doch nur wegen seiner tödlichen Krankheit gefeiert, der Leipziger Jury sei gar keine andere Wahl geblieben, als ihm den Preis zu geben. Mitleidsbonus, Krankheit als Marketing. Gegen diese Rohheit musste man erst mal durchatmen. Natürlich hat sein Blog eine existenzielle Wucht, die mit dem Tod zu tun hat. Das wäre ja absurd, wenn es anders wäre. Aber diese Wucht verpufft, wo sie nicht literarische Form annimmt. Herrndorf war immer ein Formfanatiker – und Nabokov-Fan.