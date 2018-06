Eigentlich war es ein von der französischen Regierung finanzierter Studienaufenthalt, doch es wurde das Abenteuer seines Lebens: Alexis de Tocqueville reiste 1831 mit seinem Freund Gustave de Beaumont nach Amerika, um das dortige moderne Gefängnissystem kennenzulernen. Seine Neugier aber trieb den 26-jährigen Adligen quer durch die Vereinigten Staaten; fasziniert von dieser jungen Nation, schrieb er später seinen Klassiker Über die Demokratie in Amerika. Wie seine Theorien aus dem Erlebnis entstehen, wie Anschauung das Denkgebäude formen kann, das führt jetzt ein zauberhaftes Bändchen vor: De Tocqueville verfasste damals auf dem Dampfboot The Superior seinen Reisebericht Fünfzehn Tage in der Wildnis über einen Kurztrip mit de Beaumont in fast unberührte Landstriche. Der Franzose beobachtet wie ein Ethnologe – und schreibt wie immer eine hinreißende Prosa, die in der glänzenden Neuübersetzung von Heinz Jatho zu einer Mischung aus soziologischer Reportage und Abenteuerroman wird. Der weiße Siedler ist für ihn der neue Mensch, "in einem umfassenden Egoismus", mit dem "einzigen Ziel, sein Glück zu machen": "eine unruhige, diskutierende, abenteuerlustige Rasse, die mit Kälte tut, was einzig durch die Glut der Leidenschaften erklärlich ist; Nation von Eroberern, die das Leben in der Wildnis auf sich nehmen, ohne jemals seinem Zauber zu verfallen: die von Kultur und Bildung nur schätzen, was ihrem Wohlstand zuträglich ist, und sich, mit einem Beil und Zeitungen versehen, in die Einsamkeit Amerikas zurückziehen". Demgegenüber der Indianer: "Er lächelt bitter, wenn er sieht, wie wir uns quälen, um nutzlose Reichtümer zu erwerben."

Aber sein Schicksal ist unausweichlich: "Seit den fast dreihundert Jahren, in denen der Wilde Amerikas sich gegen die Zivilisation, die ihn vor sich her stößt und umgibt, sträubt, hat er immer noch nicht gelernt, seinen Feind zu kennen und zu achten." Alexander Cammann