Meteorologen huldigen dem netten Brauch, Naturkatastrophen allseits geläufige Vornamen zu verpassen. Ein todbringender Wirbelsturm heißt dann auf einmal Emma (wieso eigentlich?), und wenn von Xaver im Fernsehen die Rede ist, so ist ein verheerender Winterorkan gemeint, der über die Nordsee fegt und die Wassermassen zu Sturmfluten auftürmt. Während diese Wetterkapriolen Stadt und Land verwüsten, können sich Menschen, die den gleichen Namen wie der jeweilige Sturm tragen, über kleine und witzig gemeinte Anspielungen freuen. Das ist sicher therapeutisch notwendig, um dem Unglück ein wenig von seiner bitteren Gravität zu nehmen. Dieses erfolgreiche Konzept der Bewältigung von Ereignissen, denen der Mensch machtlos ausgeliefert ist, könnte man auch auf andere Lebensbereiche übertragen. So erlebten wir dieses Jahr den Wirbelwind Frank, der ohne Rücksicht auf eigene Interessen durch die österreichische Politiklandschaft brauste. Er ließ eine Schneise der Verwüstung im Wald der politischen Glaubwürdigkeit zurück, aber nicht, ohne mitunter das Unterhaltungsmoment außer Acht zu lassen. Dieses Kollateralvergnügen minderte zwar den Schaden nicht, bescherte aber der Bevölkerung ein paar Momente des Schmunzelns. Heinz-Christian, ein gewaltiger Fallwind, wie ihn nur Odin, der als Obergott auch Beherrscher der Winde ist, hervorbringen kann, ist seit Jahren für seine Zerstörungskraft bekannt. Er taucht verlässlich in Vorwahlzeiten auf und ist spezialisiert darauf, viel Wind um Nichts zu machen. Dennoch gelingt es ihm häufig, ganze Gegenden zu verheeren, speziell wenn sie in alten Arbeitergebieten liegen.Warum man ein laues Lüftchen auf den Namen Eva getauft hat, ist indes schleierhaft? Ein im Grunde harmloses Gesäusel, das der Natur nie etwas antun würde. Nur manchmal, wenn sich eine Fernsehkamera wie eine Windhose in die Richtung von Eva dreht, beschert sie den Menschen lästiges Ohrensausen. Werner und Michael schließlich, die in der Fachsprache als Negativwinde bezeichnet werden, treten meist gemeinsam auf. Sie sind eigentlich kaum als Naturereignisse zu bezeichnen. Aber sie zeigen eindeutig, dass ständige Windstille und die daraus entstehende Flaute oft mehr anrichten können als so mancher Hurrikan.