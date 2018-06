Auf gofeminin.de, der Lieblingswebsite von uns modernen Beauty-Männern, sind die vierzig schönsten Frisuren von "Superstar Kate" noch einmal zu sehen, Klick für Klick. Vom Pferdeschwanz über den Half-up mit dem antoupierten Hinterkopf bis hin zum Nackenknoten. Die Bildfolge enthüllt, dass die Verwandlung von Kate Middleton, dem bürgerlichen Hingucker, in Catherine, die Herzogin von Cambridge, in erster Linie zwischen Haarwurzel und Haarspitze erfolgte: von sportlich zu elegant.

Der Herzogin "Traumhaar", so lesen wir bei Kate-Verehrern im Internet, mache "das Vorbild in Sachen Stil" zu "einer der hübschesten Royals Europas". Das ist wichtig zu wissen, wenn man das Ausmaß des Königsdramas verstehen will, das uns und die Welt erschüttert: Die Frau des Thronfolgers hat ihren Friseur gefeuert.

Und das kam so: Catherine erschien unlängst zum Poppy Day, wie man Kate noch nie gesehen hat – mit grauem Haaransatz. Kaum waren Fotos davon veröffentlicht, ließ sich die 31-Jährige im "Rossano Ferretti Hair Spa" vom Namensgeber die Haare färben, eine Premiere. Sie zahlte dafür rund 700 Euro und ließ kurz darauf erklären, ihr bisheriger Friseur sei jetzt ihr ehemaliger. Grund: Er habe sich indiskret verhalten.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Das ist zwar nicht schön, aber noch lange kein Grund, seinen Friseur zu entlassen. Indiskretion ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Friseur seinen Beruf ausüben kann, sie gehört zu ihm wie Schere, Schürze und die Frage: "Ist das Wasser recht so?" Ein diskreter Friseur ist ein Friseur, der nichts zu erzählen hat, und wer geht schon zu einem Friseur, der schweigt? Das bisschen Waschen, Kämmen, Legen – geschenkt. Aber wer, wo, was, wann, warum, wie und mit wem: Das wissen nur Friseure. Na ja, vielleicht auch Hausmeister, aber lässt man die an seine Haare? Na also.

Dass Kates nunmehriger Ex-Friseur Fotos ihrer Haare ins Netz gestellt hat, ist daher kein Vertrauensbruch, sondern Ausdruck des Pflichtbewusstseins eines Haarabschneiders: Die Info muss raus, sonst bin ich bald pleite! Die Herzogin hat ihren Friseur also aus dem falschen Grund gefeuert.

Es gäbe da einen besseren: Rossano Ferretti, stolzer Besitzer eines "Hair Spa", wo andere nur einen Friseurladen haben, hat von Kate nicht nur 700 Euro für "einmal färben, bitte" verlangt, sondern auch bekommen. Kates Ex hat für deutlich weniger Hand ans Haar gelegt. Sie hätte ihn also nicht wegen seiner Indiskretion entlassen dürfen, sondern wegen seiner Blödheit.