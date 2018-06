Alle Kolumnen von Harald Martenstein aus dem ZEITmagazin zum Nachlesen © C. Bertelsmann

Kürzlich ist untersucht worden, wie die Deutschen arbeiten. Dabei kam heraus, dass der oder die typische deutsche Angestellte ziemlich genau einen Tag der Woche mit Konferenzen verbringt. Ein zweiter Tag geht, komplett, mit der Lektüre und der Beantwortung von E-Mails drauf. Für den gesamten Rest, also die eigentliche Arbeit, bleiben drei Tage übrig. Wir könnten also, wenn wir auf Konferenzen und, weitgehend, auf E-Mails verzichten, morgen die Dreitagewoche einführen. Falls wir vier Tage arbeiten, überholen wir China. Das ist keine Satire. Das ist wissenschaftlich erwiesen.

Mir ist noch kein Mensch begegnet, der Konferenzen gut findet. Niemand sagt: "Ohne Konferenzen würde mir mein Job nur halb so viel Spaß machen. Es bringt wahnsinnig viel, dieses ganze Reden und das Herumsitzen. Ohne Konferenzen würde unser Laden nicht laufen." Stattdessen sagen viele das Gegenteil. Es gibt immer mehr Konferenzen, weil dies angeblich ein Zeichen von demokratischem Betriebsklima und von frei flottierender innerbetrieblicher Kreativität sein soll. Alle dürfen mitreden. Und das tun sie dann auch, Gott sei’s geklagt. Mit den Chefs verhält es sich so: Ein Mensch, der in der Hierarchie aufsteigt, steigt in der Regel deswegen auf, weil er oder sie als fähig, kompetent und kreativ gilt. Oft stimmt das sogar. Von nun an muss dieser Mensch in noch mehr Konferenzen sitzen und noch mehr E-Mails lesen. Unser System ist so angelegt, dass fähige Personen automatisch aus dem eigentlichen Produktionsprozess aussortiert werden. Als Chef müssen sie sich in einen Moderator verwandeln, der 30 Prozent seiner Zeit damit verbringt, in Konferenzen die Monologe von Wichtigtuern abzuwürgen. Der Türsteher aus dem Club Berghain könnte das viel besser.

Der Abhörskandal, diese Sache mit der NSA, ist meiner Ansicht nach für Deutschland rundum positiv. Erstens: Aus Angst davor, dass die Amerikaner alles mitlesen, werden weniger E-Mails geschrieben. Dies stärkt unsere Wirtschaft und unsere Nerven. Zweitens: Wir Deutschen dürfen uns als Opfer fühlen. Wir sind die verfolgte Unschuld. Das war es doch, wovon wir seit fast 70 Jahren geträumt haben. Endlich tut uns mal einer was, es wurde langsam mal Zeit. Das ist ein gutes Gefühl.

Jedes Jahr veranstalten Computerforscher einen Kongress, bei dem sie testen, ob Computer inzwischen eine ähnliche Intelligenz besitzen wie Menschen. Die Computer scheitern immer. Dies ist zum Beispiel eine Frage, die kein Computer der Welt beantworten kann: "Der Ball bricht durch den Tisch, weil er aus Styropor ist. Wer ist aus Styropor – der Ball oder der Tisch?" Computer kapieren weder Ironie noch Sarkasmus, noch Humor. Deswegen können Computer auch keine E-Mails lesen. Sie können nur nach Wörtern suchen. "Hallo, Mohammed! Ich wohne jetzt im weißen Haus. Wenn es weiter so schneit, mache ich Terror und bombardiere im Namen des Propheten die Wolken. Dein Mehmet." Diese Sätze würden den Autor sofort für ein Computerprogramm zum Verdächtigen machen, während jeder Mensch sofort begreift, dass es Quatsch ist und Mehmet ein Scherzkeks.

Deswegen müssen verdächtige Mails, nachdem der Computer sie herausgefischt hat, immer von Menschen gecheckt werden. In Anbetracht des millionenfachen deutschen E-Mail-Aufkommens ist das eine Aufgabe, die mich für die Zukunft der Weltmacht USA schwarzsehen lässt. Wenn wir aber all unsere Konferenzen protokollieren und die Protokolle ins Netz stellen, bedeutet dies den Untergang des amerikanischen Imperiums.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

