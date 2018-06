Die Vorbereitungen dauerten Jahre. Sehr sorgfältig wurden für die neu gestaltete Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen die Biografien der Nazi-Opfer recherchiert. Doch eine Gruppe blieb weitgehend ausgeschlossen, wie nun der Katalog zu der Ausstellung auf dem KZ-Gelände dokumentiert, der nächste Woche präsentiert wird: Die Häftlinge mit dem grünen Winkel.

Der Kölner Arbeiter Hubert Fischer war einer von ihnen. Bevor er den Nazis in die Hände fiel, war er bereits neunmal wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden und hatte mehrjährige Haftstrafen verbüßt. Das genügte den neuen Machthabern nicht, sie führten ein radikales Mittel ein – die "vorbeugende Verbrechensbekämpfung". Zur Erleichterung großer Teile der Bevölkerung konnte die nunmehr entfesselte Kriminalpolizei Menschen ohne Einschaltung der Justiz in Haft nehmen, die sie für gefährlich hielt. Für die Kripo waren sie "Berufsverbrecher", Leute wie Fischer also, die in den Augen der Nazis ihre "Unverbesserlichkeit" demonstriert hatten. Fischer wurde ins KZ Buchenwald deportiert, mit einem der ersten Transporte nach Mauthausen überstellt – und blieb dort knapp sieben Jahre lang ohne Gerichtsverfahren eingesperrt.

Allein im Konzentrationslager Mauthausen wurden Tausende von Kriminalpolizei und Justiz verfolgte "Kriminelle" weggesperrt. Sie waren Mörder, Vergewaltiger, Einbrecher oder Betrüger, sie waren aber auch wegen Bettelns, Landstreichens, Unterhaltsverweigerung, Heiratsschwindel, wegen groben Unfugs oder unerlaubten Tragens des Parteiabzeichens verhaftet worden. In Mauthausen wurden diese Unterschiede bedeutungslos: Die von der Kriminalpolizei ins Lager eingewiesenen Häftlinge galten nunmehr als "Grünwinkler" – benannt nach dem farblichen Kennzeichen, das Kriminelle auf ihrer Häftlingsuniform zu tragen hatten.

Von den Grünwinklern wurde ein gewisses Verhalten gegenüber politischen Häftlinge, Juden oder den unzähligen Deportierten aus ganz Europa erwartet – sie sollten der verlängerte Arm der SS sein. In vielen Fällen entsprachen die Kriminellen diesen Vorstellungen. Sie schlugen und töteten Mithäftlinge, aus persönlichen Gründen ebenso wie im Auftrag der SS, sie sabotierten den Widerstand im Lager, denunzierten und stahlen. Sie waren in einen regen Handel zwischen Wachmannschaften, einzelnen Häftlingen und den Bauern der Umgebung verwickelt. Sie besaßen zuweilen, wie Lorenz Dähler in Ebensee, Geliebte in den Ortschaften, zu denen sie nächtens dank ihrer Kontakte zur SS aus dem Lager durften, oder hielten sich, wie der zweite Lagerälteste Franz Unek, inmitten des Wahnsinns eine Hauskatze. Früher standen sie am Rande der Gesellschaft, im Lager bildeten sie die Spitze der Hierarchie – mit einer gehörigen Portion Macht über Menschen ausgestattet, von denen sie vor der Lagerzeit wohl verachtet worden waren. Viele von ihnen waren die heimlichen Könige der Lager, für manche war es die beste Zeit ihres bisherigen Lebens.

Und doch sind solche Biografien und Geschichten nur ein Teil der Wahrheit. Der Stempel der brutalen, korrupten und rücksichtslosen Grünwinkler, der bereits im Lager allen von der Kripo Eingewiesenen anhaftete, ist genau das – ein Stempel, eine simplifizierende Verallgemeinerung. Denn die Zahl jener, die der SS nicht als verlängerter Arm dienten, sondern selbst in den Konzentrationslagern starben, unter dem Regime von SS und Kapos litten und sich nicht an der Ermordung und Versklavung anderer beteiligten, übertraf die Gruppe der willfährigen Helfer bei Weitem. In Mauthausen sollten über 8.000 der etwa 15.000 Kriminellen die Befreiung nicht erleben. Viele von ihnen ließen sich in der Hölle der Konzentrationslager nichts zuschulden kommen. Auf ein differenziertes Urteil legte auch der ehemalige Häftling und spätere Leiter der KZ-Gedenkstätte Hans Maršálek wert.

Maršálek war als tschechischer Kommunist verhaftet worden und in der hohen Funktion des Lagerschreibers einer der wesentlichen Protagonisten des internen Widerstands. "Sie dürfen nicht glauben", so betonte Maršálek in einem Interview kurz vor seinem Tod im Dezember 2011, "dass die Kriminellen alle kriminell veranlagt waren. Für Mauthausen kann ich das nicht sagen. Da war so mancher Politischer ärger als ein Krimineller."

Das Stigma des Kriminellen behielten die Grünwinkler allerdings auch nach dem Krieg – nicht Opferstatus, sondern kollektiver Generalverdacht war die Devise der österreichischen Nachkriegsgesellschaft im Umgang mit ihnen. Oft waren sie und nicht die Angehörigen der Wachmannschaften oder die höheren Angehörigen der Lager-SS die Angeklagten in den NS-Prozessen nach 1945. Viele kriminelle Kapos erhielten weit höhere Haftstrafen als SS-Angehörige.