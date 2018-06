Wer kennt die besten Restaurants? Klar doch: die besten Köche. Komisch, dass noch niemandem einfiel, möglichst viele von ihnen auszufragen und ihre Tipps zu sammeln.



Nun liegt ein solcher Führer vor, dick wie ein Telefonbuch, die Welt umspannend und bislang nur auf Englisch. Das macht neugierig, nicht allein wegen der boulevardesken Aufmachung und der berühmten Beiträger von René Redzepi bis Carme Ruscalleda. Auch wegen der Frage, ob das Prinzip so einfach funktioniert.



Empfehlen die Starköche wirklich den schärfsten Rivalen oder nicht doch eher das mittelprächtige Bistro ihres Schwagers? Das zu ermitteln kostet Zeit. Ein Telefonbuch liest sich leicht, gemessen an diesem Werk. Es beginnt mit Ozeanien, endet mit Südamerika, listet manche Weltstädte separat, ist mal alphabetisch geordnet und dann wieder nicht. Schade, denn die Tipps der Profis sind trotz einzelner Ausreißer verlässlich und originell. Bloß nützen sie dem Laien wenig, weil die meisten Restaurants nur vage beschrieben sind, manchmal sogar irreführend. Das Oud Sluis in Südholland mit seinen drei Michelin-Sternen zum Beispiel ist schon lange kein "Seafood-Lokal" mehr. Beim Istanbuler Şampiyon Kokoreç fehlt jeder Hinweis darauf, was dort vor allem serviert wird: Lammdarm vom Grill. Verständlich – keine noch so kundige Redaktion hätte genügend Überblick, um den globalen Datenwust von 2.500 Empfehlungen aufzubereiten. Wahrscheinlich ist das der Pferdefuß dieses verdächtig einfachen Konzepts. Bei allem Respekt vor der Fleißarbeit des englischen Restaurantkritikers Joe Warwick, viel anfangen kann man mit dem Buch nicht.