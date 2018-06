Man weiß nicht, was die Venezianer von einem Buch hielten, das "ihr" Venedig auskundschaften will. Besuchern allerdings dürfte es zu einer genussvollen Tour verhelfen.



Denn der bei Gräfe und Unzer in der neuen Reihe Kulinarische Spaziergänge und Originalrezepte erschienene Band stellt eine alte Gewohnheit der Venezianer in den Mittelpunkt: den giro d’ombra, den Gang durch das eigene Viertel mit Einkehr in den verschiedenen bacari, den Weinbars.



Hier trifft man sich am frühen Abend auf ein Gläschen, plaudert und genießt dazu cicheti – pikante Häppchen, die den Appetit anregen sollen. Auf fünf Spaziergängen stellen Cornelia Schinharl und Beat Koelliker je einen Stadtteil vor. Sie berichten über die Gondelbauer von San Marco oder das Angebot des Rialto-Marktes. Am liebsten aber folgen wir ihren Ausführungen zu den besten Weinbars, ihren Wirten und deren Spezialitäten. Denn die bacari gehören zu den wenigen Orten, an denen Venedigs Seele noch zu spüren ist. Die mitgelieferten Rezepte, zum Beispiel das für Oktopus auf Rosmarinpolenta, und die atmosphärisch dichten Fotos stimmen auf die Reise ein. Großbritannien-Fans sei der Band über Londons indische Küche aus derselben Reihe empfohlen.