Und es kam der Tag, da der liebe Gott dem Menschen eine Freude machen wollte. Er wusste, dass der Mensch gern in die Höhe schaut; wenn auch nicht unbedingt zu ihm selbst, so doch immerhin zu den Gipfeln der Berge, besonders am Abend, wenn die untergehende Sonne sie in alle möglichen Pastelltöne taucht. Also griff er tief in die Erde und formte ein Bergmassiv von unvergleichbarer Schönheit. Das Loch im Boden ließ er mit Wasser volllaufen. An diesem Tag entstand die Stadt Montreux und mit ihr der Genfer See. Im Schutz der Berge, mit dem Wasser des Sees, wurde es hier richtig schön. Es wuchsen Pinien, Palmen und Wein, später auch einige Villen.

Darüber freute sich der Mensch. Trotzdem sang er, undankbar wie immer, nicht Halleluja, sondern verlor sich im synkopischen Gestrüpp des Jazz. Seit 1967 gibt es das weltberühmte Montreux Jazz Festival. Wie jazzig es ist, darüber kann man streiten: Immerhin traten neben Miles Davis, Oscar Peterson, Count Basie und Keith Jarrett auch Simon & Garfunkel, Van Morrison oder Led Zeppelin auf. So oder so, die Musik sorgt dafür, dass es jeden Sommer in den Parks und Pavillons der Schweizer Kleinstadt sehr weltlich zugeht.

Einmal, 1971, erhob der liebe Gott in einer Zorneswallung seine Hand gegen dieses Treiben. Genauer: die Hand eines Zuhörers, der mit einer Signalpistole in die Decke des Casinos schoss, als Frank Zappa dort auftrat. Die Stätte des Lasters brannte nieder; wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Hat der Mensch den Wink des Himmels verstanden? Wohl kaum, denn anstelle einer Lobpreisung erklang am See bald das berühmteste Gitarrenriff der Rockgeschichte. Die Musiker der Gruppe Deep Purple hatten den Brand von ihrem Hotel aus verfolgt und nahmen, noch in Montreux, ihren größten Hit auf: Smoke on the Water.

Auch ein neues Casino wurde wenig später gebaut. Dies ist der Ort, an dem heute ein weiteres Wunder die Musikwelt erschüttern soll. Im Mittelpunkt steht die erfolgreichste Band, die je vor der Kulisse der Savoyer Alpen ihre Instrumente in die Verstärker gestöpselt hat: Queen. Nein, diesmal kein Live-Auftritt, eher das Gegenteil. Die Ausstellung Queen – The Studio Experience wird feierlichst eröffnet.

Queen Studio Experience Information Die "Queen Studio Experience" ist täglich von 10.30 bis 22 Uhr zu besichtigen; der Eintritt ist kostenlos. Casino Barrière de Montreux, Rue du Théâtre

Betritt man das Gebäude, das 1975 im zeitgenössischen Stahl-Stahl-Glas-und-Beton-Stil errichtet wurde, schweift der Blick über Spielautomaten, die im Souterrain von reptilienartig erstarrten Rentnern mit Geld gefüttert werden. Hier unten waren über Jahrzehnte die legendären Mountain Studios untergebracht. Weil sie den höchsten technischen Standard boten, nahmen AC/DC, David Bowie, Chris Rea und die Rolling Stones hier Platten auf. Und natürlich Queen. Nachdem die Briten 1978 ihr Album Jazz, eingespielt hatten, beschlossen sie kurzerhand, das Studio zu kaufen. Ein Rockfan bleibt hier vielleicht andächtig stehen und lauscht, ob zwischen dem Automatengedaddel Melodien von damals nachhallen. Nur sehen kann er leider nichts mehr. 1993, zwei Jahre nach dem Tod ihres Sängers Freddie Mercury, verkaufte die Band das Studio. Zehn Jahre später zog es endgültig aus. Dass nichts mehr davon geblieben ist, trägt nicht zur Intensivierung der studio experience bei.

In einer Ecke steht im eng geschnittenen Anzug David Simpson, ein freundlicher Designer aus London, der die Ausstellung im Auftrag der Plattenfirma Universal entworfen hat. Er richtet den Knoten seiner Seidenkrawatte, ehe er sich mit feierlich gedämpfter Stimme zur höheren Bedeutung des hier vollbrachten Gestaltungsauftrags bekennt: Man könne dieses Projekt nur mit dem Bau des Heiligen Grals vergleichen. Jedes Exponat eine Reliquie, die Ausstellung als Ort religiöser Erleuchtung!