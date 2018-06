Es gibt Menschen, die einen größeren Teil ihrer Zeit in der Natur verbringen und aus deren Mund man dennoch nie eine sympathetische Äußerung über Natur hört. Oder gar eine romantisierende. Zu diesen Menschen gehört etwa mein Schwiegervater. Er neigt sowieso nicht zu häufigem Reden. Eigentlich begegne ich meinem Schwiegervater mehr in seinen diversen Gemüsen als in ihm selbst. Vor einigen Jahren hat er neben all dem anderen, das auf seinem Acker wächst, auch noch mit dem Spargelanbau begonnen. Faszinierend war zu sehen, wie der Spargel der ersten zwei Jahre, krumm und schief und kaum zu schälen, den Boden nach und nach offenbar von Wachstumshemmnissen geklärt hat, sodass der Spargel nun vorbildlich gerade gedeiht. Natürlich erleben wir durch die lange Doppelreihe nun jedes Jahr eine kaum zu bewältigende Spargelflut. Zahllose Stunden hat mein Schwiegervater mit der Bewirtschaftung des Bodens verbracht. Ein Anbeter der Natur ist aus ihm nicht geworden. Ob er Dankbarkeit spürt oder ein Wunder darin sieht, was ein Boden zu leisten vermag, oder darin, dass überhaupt diese diversen Formen gleichsam aus dem Nichts sprießen, kann ich nicht sagen. Als er vor einigen Jahren nach Wolfsburg fuhr, um von dort sein neues Auto zu holen, war er weitaus gesprächiger. Mein Schwiegervater ist ein Technikbewunderer.

Dagegen hat sich bei anderen Menschen in den letzten Jahren eine Art Grün-/Garten-/Landlust-Kultur entwickelt, deren sichtbarster Ausdruck derzeit die so betitelten Magazine sind. Das kann man belächeln und für einen Strickstrumpfeskapismus halten, man kann auch eine Sehnsucht darin erkennen, und zwar danach, dass etwas anders sein soll, als es derzeit ist. Diese Sehnsucht muss sich ihrer gar nicht bewusst sein. Vergleichbar ist das etwa mit dem Eintagestourismus im Inland, dessen Hauptziel nach wie vor denkmalgeschützte Gebäude aus der Vergangenheit sind, wo man auf Schlossterrassen sitzt und Kaffee trinkt und die Schönheit einer Exarchitektur bewundert. Diese Schlösser und Terrassen und Parkanlagen haben mit unserem gewöhnlichen Leben nichts zu tun. Aber man macht automatisch die Gegenbewegung und sucht das auf, was eben nicht der Fall ist. Damit ist eine Aussage über die Gegenwartslebenswelt getroffen, wenn auch nur diffus und rein ex negativo.

Seit Jahren zeigt jene Gegenbewegung auch deutliche Spuren auf dem Buchmarkt. Der Galiani Verlag etwa veröffentlicht die Bücher eines höchst eigenwilligen schwedischen Autors, Fredrik Sjöberg, der ausschließlich Schwebfliegen, Schwebfliegenforscher und die Schwebfliegenforschung zu seinem alleinigen Gegenstand erkoren hat. Der Verlag Matthes & Seitz wiederum veröffentlicht hartnäckig die Bücher des hierzulande lange vergessenen Insektenforschers und Nobelpreiskandidaten Jean-Henri Fabre, eines Einsiedlers mit grandioser literarischer Begabung, dessen Zornesausbrüche gegenüber Darwin denen Schopenhauers gegen Hegel kaum nachstehen.

Nun gibt es unter dem Namen Naturkunden eine neue Buchreihe, wiederum bei Matthes & Seitz. Ich habe so etwas Ungewöhnliches wie diese Reihe noch nicht gesehen. Ich versuche sie kurz zu beschreiben. Band eins (acht Bücher sind in diesem Jahr bereits erschienen) handelt von Krähen. Den Inhalt will ich nicht wiedergeben, ich kann nur sagen, dass man nach der Lektüre auf eine völlig unaufgesetzte und unterhaltsame Weise über einen Gegenstand belehrt worden ist, mit dem man so erst einmal nicht gerechnet hätte. Krähen sieht man nach diesem Buch, es wurde von Cord Riechelmann geschrieben, mit anderen Augen. Der Text tappt nicht in die Falle, die bei einer thematisch gebundenen Reihe immer möglich ist, nämlich dass zuerst der Reihengedanke da ist, dann ein Thema und ein Autor für den jeweiligen Band gefunden werden muss und der Text dann unter einem gewissen thematischen Druck entsteht, was oftmals zu einem ziemlichen textlichen Rumgeeiere führen kann. Das trifft auf keinen Band der Naturkunden zu, sie sind vielmehr genau das Gegenteil davon. Hier ist alles an seinem Platz.

Andreas Maier ist Schriftsteller und hat 2006 zusammen mit Christine Büchner selbst ein naturkundliches Buch geschrieben: Bullau. Versuch über Natur (Heinrich & Hahn). Zuletzt erschien sein Roman Die Straße (Suhrkamp)

Aber zurück zu Krähen. Wer das kleine Buch in die Hand nimmt, begreift bald, was es als Objekt selbst darstellt. Es ist nämlich selbst so etwas wie die Verkörperung einer Krähe. Der Pappeinband ist schwarzgrau, eine Krähe erhebt sich in monochromem Schwarz, Titel, Autorenname und Reihe sind in mittlerem Hellgrau gehalten wie das Gefieder der Nebelkrähe. Dazu, als Kontrast, die weißen Schnittflächen der Seiten. Die obere Schnittfläche allerdings ist rabenschwarz. Ein rabigeres Buch ist gestalterisch gar nicht denkbar. Stünde es als Solitär da, würde man denken: Ganz hübsch. Das richtige Gewicht bekommt die Gestaltung aber erst im Zusammenklang mit den anderen Büchern der Reihe. Die Insektopädie von Hugh Raffles etwa, im größeren Quartformat, weiches Leinen, schillert im Sonnenlicht wie der Panzer eines Käfers oder der Flügel einer Libelle. Das Buch selbst ist vom Inhalt her ein Schatz. Etwa die Berichte über die früher völlig unbekannten Insektenströmungen in größerer Lufthöhe, man sprach eine Weile von "Luftplankton". Dass wir ganz und gar in einer Insektenwelt leben, wissen wir zwar abstrakt, aber nach dem Buch haben wir auch ein Gefühl dafür bekommen. Ich bin durch das Buch auch zum ersten Mal mit Cornelia Hesse-Honegger bekannt gemacht worden, die seit langen Jahren Blattwanzen malt. Dass Naturkunden keine Wohlfühlliteratur zum Ausspannen auf der Couch bietet, sondern es ernst meint, kann man gerade an dem Kapitel über Hesse-Honegger sehen. Es ist der Bericht über eine Frau, die in verstörender Schönheit mutierte, asymmetrische, verkrüppelte, deformierte Wanzen malt, die allesamt aus strahlungsbelasteten Regionen stammen. Sie macht dadurch etwas sichtbar, sinnlich erfahrbar, was sonst immer nur abstraktes Wissen und "unfühlbar" ist. Daneben eine lange Erzählung über Grillenwettkämpfe in China, über Jean-Henri Fabre, auch die von den Nazis benutzte Gleichsetzung von Juden und Insekten kommt (und muss) ins Buch und, und, und ...