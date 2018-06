Die Frage ist so heiß wie der Fleischkäse, um den es hier geht. Mit dem kross Gebackenen verhält es sich nämlich wie folgt: Wird es über die Ladentheke einer Metzgerei verkauft, gilt es als Lebensmittel, und der Staat will dafür 2,5 Prozent Mehrwertsteuer. Serviert jedoch ein Wirt im Restaurant als Menü eins Fleischkäse und Bratkartoffeln, stehen 8 Prozent Mehrwertsteuer auf der Rechnung des Gasts.

So nicht, sagte der Branchenverband GastroSuisse und lancierte die Volksinitiative "Schluss mit der Mehrwertsteuer-Diskriminierung des Gastgewerbes!". Sie fordert einen einheitlichen Steuersatz für Take-aways und Restaurants: "gleiche Besteuerung für gleiche Produkte". Denn auswärts Essen, sagen die Wirte, sei längst kein Luxus mehr, sondern für viele Werktätige eine Notwendigkeit. Diese Woche wird die Initiative im Nationalrat behandelt.

Tatsächlich ist die Schweizer Mehrwertsteuer, die vor 20 Jahren, am 28. November 1993, per Volksentscheid angenommen wurde, unglaublich kompliziert. Nicht nur, wenn es um Fleischkäse geht. 29 Ausnahmen zählt die Verordnung des Bundes. Wer hier aufgeführt ist, muss seine Dienstleistungen nicht besteuern. Davon profitieren die Briefpost ebenso wie Spitäler oder Schulen. Andere Branchen kommen in den Genuss eines reduzierten Mehrwertsteuersatzes. Wer mit Vieh und Geflügel handelt, wer Leitungswasser oder Zeitungen verkauft, dem zwackt der Staat nur 2,5 Prozent Mehrwertsteuer ab – und für Hotelübernachtungen gilt ein Sondersatz von 3,8 Prozent; aber nur, wenn der Gast ein Frühstück kriegt. Kein Wunder, beschäftigt sich ein Heer von Steuerberatern mit der Frage, für welches Handeln und Tun welcher der drei Sätze gilt.

Doch die Mehrwertsteuer ist mehr als trockenes Juristenfutter. Nichts illustriere die Machtverhältnisse in einem Staat besser als dessen Budget, sagt Jakob Tanner, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich. Das gilt auch für die Steuern: Wer kassiert, befiehlt. Oder wie die SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen einst sagte: "Die Finanzpolitik ist das größte Schlachtfeld der Ideologie."

Die Geschichte der Mehrwertsteuer erzählt die Geschichte der Schweiz. Sie erzählt, wer hierzulande die beste Lobby hat. Sie erzählt, wie das Land vom Industriestandort zum Dienstleistungshub wurde. Sie erzählt von Europa-Debatten, die keine sein durften. Sie erzählt, wie aus einer von den Bürgerlichen als Sparübung für den Bundeshaushalt gedachten Steuer ein sozialdemokratisches Umverteilungswerkzeug wurde. Und ihre Geschichte erzählt davon, wie sich im föderalistisch organisierten Kleinstaat die Macht nach und nach aus den Gemeinden und Kantonen ins Zentrum verschob. Nach Bern.

1968 skizzierte der Bundesrat erstmals die Idee einer Mehrwertsteuer; sie sollte die Warenumsatzsteuer (WUSt) ablösen, die während des Zweiten Weltkriegs mittels Notrecht eingeführt wurde. Denn die Schweiz hatte ein Problem: Die europäischen Staaten näherten sich einander sachte an, Zollschranken fielen, der Handel florierte. Aber dem Bund gingen dadurch Milliarden flöten. 1960 machten die Zölle über 20,1 Prozent der Bundeseinnahmen aus, 1970 waren es 14,5 Prozent – und 1980 nur noch 5,8 Prozent. Nun sollte die Mehrwertsteuer diese Löcher stopfen.

Die neue Steuer war ein Liebling der Konservativen und Erzföderalisten. Ihnen war die direkte Bundessteuer ein Dorn im Auge. Die in Bern oben sollten an der kurzen Leine gehalten werden, so wie das seit Gründung des Bundesstaates anno 1848 gang und gäbe war. Subsidiarität war damals mehr als eine Hohlformel. Insgeheim wollten sie mit der Mehrwertsteuer die Bundessteuer bodigen. Dank ihr hätten sie ihren Widerstand gegen den Zentralstaat rationalisieren können, sagt die Historikerin Gisela Hürlimann von der Uni Zürich. Der von ihr herausgegebene Band Steuern und umverteilen: Effizienz versus Gerechtigkeit? ist eines der wenigen Bücher zur Schweizer Steuergeschichte.

Vorerst jedoch kämpften die Befürworter einer Mehrwertsteuer vergebens. Die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1972 erhöhte zwar den Druck auf das Steuersystem, denn nach und nach führten die EWG-Mitgliedsländer die Mehrwertsteuer ein. Die Schweiz war eine Warenumsatzsteuer-Insel im Mehrwertsteuer-Meer. Doch die Steuerreform wurde zwischen den innenpolitischen Fronten zerrieben. Große Teile der Linken mochte keine degressive Konsumsteuer, weil sie die Armen verhältnismäßig stärker belastet als die Reichen. (In der Romandie wird die französische Abkürzung TVA bis heute übersetzt mit tout va augmenter, alles wird teurer.) Von rechts kritisierten protektionistische Kreise die neue Abgabe. So beschimpfte man sich, als Mitte der siebziger Jahre die Mehrwertsteuer-Abstimmung nahte, wechselseitig als Anhänger einer "illusionären Alles-oder-nichts-Politik" und als Unterstützer des "Erpressungsmanövers des Bundesrats".

Schließlich war es aber das Gewerbe, das 1977 die Vorlage kippte. Gegen den Willen des allmächtigen Wirtschaftsdachverbands Vorort. Zu viele Branchen fürchteten um ihre Privilegien, die sie sich mit ihrer Lobbyarbeit ausbedungen hatten. Es war die erste von drei Niederlagen für die Mehrwertsteuer-Befürworter. Auch 1979 und 1991 wollte das Volk nichts von einem Systemwechsel wissen.

Erst eine historische Zeitenwende machte die Schweiz reif für die Abschaffung der Güterbesteuerung. Ende der achtziger Jahre war das System Schweiz tot. Eine liberale Exportwirtschaft und Kartelle auf dem Binnenmarkt waren ein Modell von gestern. Dann fiel in Berlin die Mauer. Was hierzulande folgte, war eine Totalsanierung der Eidgenossenschaft. Die Landwirtschaft wurde aus dem staatlichen Korsett befreit, die PTT teilweise privatisiert, das Kartellrecht verschärft – und SP-Finanzminister Otto Stich arbeitete an einer neuen Mehrwertsteuervorlage: "Das ist der Preis, den wir für eine solidere finanzielle Basis des Bundes und für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft zu entrichten haben."

Doch die Mehrwertsteuervorlage von 1993 war kein Angriff auf die Armen – es war ein Päckli. Für die Wirtschaft gab es ein Jahr nach der verlorenen Abstimmung über den Beitritt zum EWR eine Europa-kompatible Steuer sowie die Versicherung: Sollte die AHV nicht mehr finanzierbar sein, werden nicht die Lohnabgaben erhöht, sondern die Mehrwertsteuer angehoben. Gleichzeitig zahlten einkommensschwache Schweizer fortan weniger Krankenkassenprämien.

So entdeckte die Linke die einst verhasste Mehrwertsteuer für sich – mit ihr ließ sich prima umverteilen und der Staat ausbauen. "Die Konsumbesteuerung ist der bessere Garant für mehr Gleichheit als eine direkte Steuer", sagte Yvette Jaggi, die Grande Dame der welschen Sozialdemokratie.