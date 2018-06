Mein geschätzter Kolumnen-Kollege Tito Tettamanti hat in diesen Spalten das Unterschreiben einer Volksinitiative, die das Bankgeheimnis in die Verfassung schreiben will, beliebt gemacht. Der Tessiner Financier stemmt sich damit gegen den Mainstream, dem Volksinitiativen langsam zu viel werden. Solche Initiativen scheiterten in 19 von 20 Fällen ohnehin und seien ein inflationäres Ärgernis.

Diese Abwehr ist legendär – jedenfalls bei den Bundesbehörden. Die Bekämpfung von Volksinitiativen durch Regierung und Verwaltung habe unterdessen "so viel Tradition, dass sie zum Reflex geworden ist", wie ein Professor einmal spottete. Es ist wie in der Wirklichkeit, in der man rechts fährt, aber links überholt: Ein Blick zurück lohnt sich.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts konnten die stimmberechtigten Männer der Schweiz nur die Totalrevision der Bundesverfassung verlangen. Sonst war jeder Revisionsgedanke zum Scheitern verurteilt, wenn er "nicht als Petition an die Pforte der Bundesversammlung klopfen will", wie der Bundesrat 1890 blumig schrieb. Und zugleich die Einführung von Volksinitiativen für Teilrevisionen der Bundesverfassung vorschlug.

Kaum gab es die Möglichkeit der Volksinitiative, wurde sie auch genutzt. Nicht immer zum Guten. Aber auch nicht immer zum Schlechten. Und schon die vierte lancierte Initiative scheiterte im Unterschriftenstadium, obwohl sie nicht von der staatstragenden FDP kam. Bei diesem Verhältnis 1 : 4 beim Zustandekommen ist es geblieben: Von den bislang über 400 lancierten Volksinitiativen befindet sich heute ein gutes Dutzend im Unterschriftenstadium, 101 sind nie zustande gekommen, 93 wurden zurückgezogen, 2 abgeschrieben und 4 für ungültig erklärt, einige sind bei Bundesrat oder Parlament hängig. Über die restlichen 187 wurde abgestimmt, wobei nur etwa 5 Prozent der lancierten Volksinitiativen angenommen wurden, nämlich 20 – zwei Drittel davon in den vergangenen 40 Jahren.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Das hat auch damit zu tun, dass es lange ein Leichtes war, eine Volksinitiative zu bodigen. Wer mit einem Gegenvorschlag das Befürworterlager eines Anliegens spaltete, hatte die Nein-Sager auf seiner Seite: Zweimal Nein sagen war erlaubt, zweimal Ja sagen aber lange Zeit nicht. Trotzdem entfaltete gegen die Hälfte der Volksinitiativen Wirkung, und zwar auch ohne dass sie angenommen wurden, wie eine jüngere Dissertation der Fürsprecherin Gabriela Rohner vorrechnet. Damit ist belegt, was offensichtlich ist: Volksinitiativen sind Motoren der Gesetzgebung. Und in dieser Funktion störend, manchmal irritierend, aber halt eben auch legitim. Oder will jemand eine neue Bevölkerung wählen? Nötig wäre vielmehr, dass Initiativtexte vor dem Sammeln auf ihre Verfassungsmäßigkeit und auf zwingendes Völkerrecht überprüft würden. Denn seit einiger Zeit hat die Mehrheit im Parlament nicht mehr den Mut, solche Initiativen für ungültig zu erklären, obwohl das seine Aufgabe wäre.

Die Geschichte der Volksinitiative ist nicht frei von sehr unerfreulichen Anliegen – und von Skurrilitäten: So scheiterte die Freigeld-Initiative von 1949 erwartungsgemäß. Das Kuriose daran: Bei den "eingelangten Stimmen" erzielte sie weniger Ja-Stimmen als Unterschriften bei ihrer Einreichung. Ein Schicksal, das ich übrigens der jüngsten der angekündigten Initiativen wünsche – der heuchlerischen und unverschämten SVP-Ernährungs- und Landwirtschaftsinitiative, die für noch mehr Einsatz von ausländischem Dünger, importierten Traktoren und brasilianischem Kraftfutter auch noch mehr Bundesmilliarden will.