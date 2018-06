Die Schweiz hat eines der weltweit schärfsten Gesetze, wenn es um den Export von Rüstungsgütern geht. Um Sturmgewehre, Panzer, Raketen, Kampfjets – und was es sonst so braucht für die Kriegsführung. Im Vergleich zu Frankreich, Deutschland und Italien zwingt die Kriegsmaterialverordnung hiesige Firmen zu einem restriktiveren Umgang bei der Ausfuhr solcher Güter.

"Hut ab!", möchte man rufen. Die Schweiz kann sich sehen lassen. Mehr noch. Sie kann sich rühmen, nach innen das Land zu sein, das es nach außen gerne gibt. Ein Land mit humanitärer Tradition; ein Sprachrohr für die Menschenrechte. Ja, die Schweiz geht mit gutem Beispiel voran, lässt es aber nicht dabei bewenden, sondern setzt sich dafür ein, dass sich auch andere Länder strengere Standards auferlegen. So zuletzt im Engagement für ein Waffenhandelsabkommen (Arms Trade Treaty ATT), das im Frühling von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde. Auch wenn die dort verabschiedeten Regeln weniger streng ausfielen als angestrebt.

Nun sieht es ganz danach aus, als würde die Schweiz ihren humanitären Standortvorteil aufgeben – indem sie die Regeln, die sie sich selbst gegeben hat, aufweicht. Was ist passiert? Eine Motion des St. Galler CVP-Ständerates Bruno Frick verlangt mit dem Argument der "gleich langen Spieße", dass die hiesigen Exportbestimmungen gelockert werden. Es geht um Artikel 5 Absatz 2 der Kriegsmaterialverordnung, welcher es verbietet, Waffen in Länder zu liefern, in denen Menschenrechte "systematisch und schwerwiegend" verletzt werden. In Länder also, in denen willkürliche Hinrichtungen stattfinden, Gewalt an Frauen und Kindern oder Folter an der Tagesordnung sind. Der Passus, so das Argument, bringe der Schweizer Rüstungsindustrie einen massiven Wettbewerbsnachteil und solle umformuliert werden, sodass die "Benachteiligung" der Schweizer Rüstungsindustrie beseitigt werde. Künftig soll der Waffenhandel nur noch dann verboten sein, wenn "ein hohes Risiko" besteht, dass mit dem Kriegsmaterial Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Stella Jegher von Amnesty International findet das "unhaltbar" und kritisiert die "inkohärente Politik", die "in krassem Widerspruch zur aktiven Rolle der Schweiz im Engagement für weltweit verschärfte Standards" stehe.

Der Ständerat hat der Lockerung bereits zugestimmt, ebenfalls die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats. Im Frühling kommt das Geschäft in die große Kammer und dürfte auch dort angenommen werden – nachdem auch die christliche CVP auf der Befürworterseite steht. Jo Lang, grüner Friedenspolitiker, denkt bereits über eine Volksinitiative für strengere Ausfuhrvorschriften nach. Ein generelles Verbot hält er nach drei gescheiterten Versuchen für "nicht mehrheitsfähig".

Am Beispiel der Waffenexporte zeigt sich wieder einmal, was in der Schweiz das schärfste Geschoss im Kampf der Argumente ist: der Arbeitsplatz. Der Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme zur Motion Frick, dass sich "die Hinweise mehrten", "dass sich die wirtschaftliche Situation für die Schweizer Sicherheits- und Wehrtechnikindustrie zunehmend verschlechtert" habe. Zeitungsberichte doppelten nach: "Schweiz exportiert weniger Kriegsmaterial", hieß es im Tages-Anzeiger. "Kriegsmaterial-Exporte brechen ein" in der Neuen Zürcher Zeitung.

Erst vor drei Wochen wurde klar, dass es um die Schweizer Rüstungsexporte so schlecht gar nicht steht. Die Zahlen, auf die sich alle beriefen, waren zwar nicht falsch. Aber auch nicht ganz richtig. Und etwas kurzfristig betrachtet. Die vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft veröffentlichten Exporte wiesen nämlich nur dasjenige Kriegsmaterial aus, welches ausdrücklich für Kampfhandlungen verwendet wird: Panzer, Geschütze, Munition. Besondere militärische Güter wie Trainingsflugzeuge, Funkgeräte oder Simulatoren tauchten in der Statistik erst auf, als die Sonntagszeitung die Herausgabe via den Datenschutzbeauftragten erzwang. Und da sah auf einmal alles etwas anders aus. Ein Blick auf die langjährige Statistik zeigt: Die Exporte von Kriegsmaterial steigen seit bald zwanzig Jahren in der Tendenz leicht an; mit einigen Auf und Abs. Auch was die "besonderen militärischen Güter" betrifft, ist kein Trend nach unten feststellbar. Im Gegenteil: 2011 und 2012 wurden absolute Rekordwerte erreicht. So konnten im letzten Jahr Güter für 2,4 Milliarden Franken ins Ausland geliefert werden. Das sind zehnmal so viele wie im Jahr 2009.

Es scheint, als könnte die Schweizer Rüstungsindustrie auch ohne "gleich lange Spieße" im Wettbewerb bestehen.