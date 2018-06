Im Haushalt der Fragestellerin dieser Woche wird offenbar schon seit Jahren über die korrekte Entsorgung von Papiertaschentüchern gestritten. Gehen wir einmal davon aus, dass es sich um Taschentücher handelt, die Erkältungssekrete und damit Viren enthalten. Dann bieten sich grundsätzlich vier Entsorgungswege an: Man kann die Zellstofftücher ins Altpapier geben oder in die Biotonne, man kann sie die Toilette hinunterspülen. Und natürlich bietet sich als letzte Lösung die Restmülltonne an.

Von der Entsorgung im Klo raten die meisten Wasserwerke ab und ebenso die Firma Tempo. Nicht nur wegen der Erreger – es sind einfach schon zu viele Fremdkörper im Abwasser, die die Rohre verstopfen könnten.

Für die Biotonne gilt: Wenn der Zellstoff sich einmal zersetzt, dann ist das Endprodukt wohl hygienisch einwandfrei. Ähnlich ist es beim Altpapier. Das wird in mehreren Stufen gereinigt und aufbereitet, sodass Viren da keine Überlebenschance hätten. Aber bei beiden Recyclingwegen kommen Menschen mit dem Abfall in Berührung, und die könnten sich anstecken. "Im Bioabfall oder im Altpapier haben solche Materialien nichts verloren – schließlich werden ja auch Krankenhausabfälle unter großen Sicherheitsvorkehrungen separat entsorgt", sagt Stefan Geibel, Geschäftsführer der Firma Veolia Umweltservice in Hamburg.

Auch wenn die Deutschen Recyclingweltmeister sind – es kann nicht jeder Müll wiederverwertet werden. Wenn er Krankheitserreger enthält, dann ist die Restmülltonne, deren Inhalt anschließend verbrannt wird, der beste Weg der Entsorgung.

