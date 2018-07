Nach 24 Jahren in Argentinien kehrte Witold Gombrowicz 1963 nach Europa zurück – auf Einladung der Ford-Stiftung nach West-Berlin.

Dort, im Tiergarten, wurde der "sensible Pole aus der Pampa" (Frankfurter Rundschau) von Gerüchen überfallen, die er als "polnisch" identifizierte: Er war "zurückgekehrt zu diesen Gerüchen, das bedeutete Tod". Er wurde krank, lag zwei Monate im Krankenhaus: ein Herzleiden, an dem er fünf Jahre später sterben wird.

Berlin war damals, zwei Jahre nach dem Mauerbau, eine graubraune Stadt voller Löcher und Ruinen, eine bedrohte Insel. Witold Gombrowicz beschreibt es als IDYLLE (er arbeitet gerne mit Versalien). Die Berliner lächeln, sind höflich und gut gekleidet. Wie bitte? "GUTMÜTIGKEIT, RUHE, FREUNDLICHKEIT durchdringen die Stadt." Was sieht er da? Manchmal aber schaut er den Leuten auf die Hände und schüttelt sich vor Entsetzen.

"Ich schreibe nie über 'Berlin', über 'Paris', sondern nur über mich (...) ich leide es nicht, dass mein Schreiben vom Thema abweicht." Das Thema also: Gombrowicz. Der Einsame, der Fremde, der Narziss. Er ist fasziniert von "der Jugend", der auch sein sexuelles Interesse gilt, sie beobachtet er genau: Den Tod aus dem Tiergarten im Nacken, will er die Zukunft sehen. Für Günter Grass und Uwe Johnson, für die Höllerers und Hasenclevers bringt er allenfalls widerwilliges Interesse auf; den selbst gegründeten literarischen Zirkel im Café Zuntz liquidiert er durch einseitiges Schwadronieren.

Olaf Kühl ist der richtige Übersetzer für diesen entrückten und schillernden Text, der sich der freundlichen Zumutung, Literatur diene als Brücke zwischen den Völkern, völlig entzieht. Für Gombrowicz war sie nicht einmal Mittel zur Verständigung, sondern ein Gewand, das er anzog, um sich darin im Spiegel zu sehen.

Berlin wird ihm zum "Rätsel der Verwirklichung (...) und des Wirklichkeitsverlustes". Die Visionen, die er an diesem unwirklichen Ort entwickelt, sind wahnhaft und luzide zugleich: Er sieht, dass die "metaphysische Unruhe" keinen Auslauf findet in der Frontstadt des Wirtschaftswunders – und prophezeit, dass sie ihren Ausdruck in neuen "Kombinationen des kollektiven Lebens" suchen wird, "in Formen, die das Individuum übersteigen". Drei Jahre später begann die Studentenbewegung.