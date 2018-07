Die Gewinner:

1. Preis: Zwei Übernachtungen im The Charles Hotel, München inkl. Frühstück und einem Abendessen

Christiane Kurz, 52076 Aachen

2. Preis: Ein CD-Internet-Reciever "CVR 100+" von Block

Norbert Fischer, 40591 Düsseldorf

3.-7. Preis: Je ein 5-teiliges Gourmetsalz-Set von Da Silva Gaspar

Andrea Heß, 23562 Lübeck

Wolfgang Dahmen, 02826 Görlitz

Jan Marwede, 12347 Berlin

Gerhard Dernbecher, 65510 Idstein

Johannes Dierauf, 49082 Osnabrück

Lösung von Nr. 2202 (ZEITmagazin 52/2013):

"Wie jagt der Wind, der stürmende, das Schneegestöber her" lautet die Lösung des Weihnachtsrätsels, aus "Im Schnee" von Gottfried Keller

Waagerecht:

6 AETHER in Sp-äther-bst 9 "O TANNENBAUM" 13 WIEJAGTDERWIND 18 Stadt AGEN in Aufs-agen 19 LOGLEINE 20 INSELN 21 ESEL 22 OASE 24 GARE = Bahnhof (franz.) 26 DERS TUERME NDEDASSC 30 ERSTE Schul-, Preisklasse 32 YALE University 33 Heiz-DECKE 34 ICH 36 STORE, Gardine und Laden 38 CHE = was (ital.), in Italienis-che-n 39 HNEEGESTOEBERHER 45 STARRE ("Still und starr liegt der See") 46 Teeküche: TEESIEB 47 FILET 48 LIEDSAENGER 49 DALLI

Senkrecht:

1 GEWESE, Anwesen und Getue 2 TEJO, Lissabon 3 PATE 4 OERE 5 RUDER 6 ABGEDREHT 7 HELLSEHER 8 Joseph Lamb, "Reindeer RAG", in F-rag-esteller 9 TGL = täglich 10 NENA, "Leuchtturm" 11 BING Crosby, "White Christmas" 12 ANS = Ansage, = Jahre (franz.) 14 INERT = reaktionsträge 15 Rotwein (W. Busch): DIONYSOS 16 WIEDER-kehren 17 KLECKEREI (R. Zuckowski, "In der Weihnachtsbäckerei") 23 SEL = Salz (franz.), in sel-ten 25 ASE in D-ase-in 27 DATEIEN 28 Gold-ADER 29 SCHELLE 31 SINAI 35 CERES 37 OBER-hof, Thüringen 38 CHI in Christos = der Gesalbte 40 GES in Ges-chichte 41 ETAT 42 SEE-kuh 43 TEN = zehn (engl.), in Ges-ten 44 EBD = ebenda 47 FAN

Korrekturhinweis: Die zunächst angegebene Lösung für 30 waagerecht Schul-, Preis-KLASSE war nicht korrekt und wurde geändert. Die richtige Lösung lautet ERSTE Schul-, Preisklasse. Die Redaktion