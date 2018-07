Im Nahostkonflikt läuft in der Nacht zum Donnerstag die 72-stündige Waffenruhe zwischen Israel und militanten Palästinensern aus. Unterdessen hat Ägypten nach Angaben der palästinensischen Delegation in der Nacht einen neuen Plan für eine dauerhafte Feuerpause präsentiert. Bis zuletzt war unklar, ob die Feuerpause verlängert wird oder ein neuer Waffengang droht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist aus dem Urlaub zurück. Unter ihrer Leitung berät das Bundeskabinett über einen besseren Schutz für Gewaltopfer. Dabei geht es um einen Gesetzentwurf aus dem Justizressort, wonach sogenannte Gewaltschutzanordnungen aus einem EU-Land ohne großen bürokratischen Aufwand auch in anderen Mitgliedsstaaten greifen sollen.

Berlin erinnert an den Mauerbau vor 53 Jahren. In der zentralen Gedenkstätte an der Bernauer Straße wird der Opfer der deutschen Teilung gedacht. Nach der Andacht in der Kapelle der Versöhnung wird Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) am Denkmal der Gedenkstätte einen Kranz niederlegen.

In Kassel beschäftigt sich das Bundessozialgericht mit der Forderung nach einer deutlich höheren Vergütung für niedergelassene Ärzte in Sachsen-Anhalt. Die Krankenkassen haben die nächsthöhere Instanz in Kassel angerufen, nachdem das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt dem eine Absage erteilt hatte.

In Wiesbaden gibt das Statistische Bundesamt die endgültigen Juli-Daten zur Inflation bekannt. Sinkende Energiepreise haben die Preissteigerung in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren gedrückt. Die jährliche Teuerungsrate lag nach vorläufigen Zahlen bei 0,8 Prozent.

Im Wettbewerb um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres wird in Frankfurt die sogenannte Longlist veröffentlicht. Die Jury des Deutschen Buchpreises nominiert dafür 20 Romane aus 167 eingereichten Titeln von Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.