In der Feiertagszeit sollte man sich mal kurz besinnen und Computerprogrammen danken, denen sonst niemand dankt: Tabellenkalkulationsprogrammen. Niemand liebt sie so richtig, oft verrutscht man in Zeilen, wie oft hat man sich geärgert, dass das Programm nicht addierte, was es addieren sollte. Aber ohne diese Programme bliebe so manches womöglich für immer im Verborgenen. Für die Karte, die zeigt, wo welche traditionellen Kneipennamen überwiegen, sind lange Tabellen ausgewertet worden, die Daten stammen aus dem Telefonverzeichnis Gelbe Seiten.



Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Ohne die Rechnerei wäre es wohl nie jemandem aufgefallen, dass das Gasthaus zur Linde eine eher ostdeutsche, das Gasthaus Krone eher eine hessische Angelegenheit ist. Die Post ist beliebter als die Sonne. Und die Adler sind vor allem in Baden-Württemberg zu Hause, obwohl der Steinadler schon vor knapp 200 Jahren aus dem Schwarzwald verschwunden ist. Alte Kneipennamen sind, allen Namenmoden zum Trotz, viel weniger vom Aussterben bedroht als Tierarten.