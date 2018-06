DIE ZEIT: Herr Kucholl, Herr Veillon, was ist das eigentlich, die Schweiz?

Vincent Veillon: (räuspert sich und verstellt die Stimme) Das ist ein kleines Land …

Vincent Kucholl: … mit acht Millionen Einwohnern, fünf Nachbarländern, die längste Grenze zu Italien …

Veillon: … 41.290 Quadratkilometer groß, was etwa 6.000.000 Fußballfeldern entspricht …

Vincent und Vincent Die Satiriker Sie haben auch eine Ausbildung. Der 38-jährige Vincent Kucholl war Politologie-Assistent an der Universität Lausanne, bevor er in Genf die Schauspielschule besuchte, und publiziert eine Lehrbuchreihe über die Schweiz, die von Mix&Remix illustriert wird. Der 27-jährige Vincent Veillon studierte Medienwissenschaften an der ECAL und arbeitet seit Jahren für das Radio RTS. Die Sendung Jeden Morgen um 7.50 Uhr veranstalten die beiden im Radiosender Couleur 3 ein fingiertes Experteninterview. Alle ihre Parodien von "120 secondes" stellen sie später in Ton und Bild ins Internet. Die Rollen sind klar aufgeteilt: Der jüngere Veillon mimt im weißen Hemd den seriösen Interviewer, der nie eine Miene verzieht, der ältere Kucholl spielt die Studiogäste. Etwa Karl-Heinz Inäbit, den Armeeoffizier aus der Deutschschweiz, Reto Zenhäusern, den Zürcher Wirtschaftskapitän, oder Gilles Surchat, den depressiven Arbeitslosen aus dem Berner Jura. Mal diskutieren sie die Gripen-Beschaffung, dann die Restrukturierung bei Novartis oder die Tristesse in den Randregionen. Immer aktuell, immer giftig – nie böse. Die Tournee In Nullkommanix waren die 20.000 Tickets für das Bühnenprogramm "120 secondes présente: la Suisse" ausverkauft. Es ist eine zweistündige, multimediale Staatskundelektion. Veillon trägt vor, Kucholl stört mit seinen Figuren die Veranstaltung. Am 8. und 9. Mai 2014 treten die beiden im Zürcher Kaufleuten auf.

ZEIT: … okay, okay, ich habe verstanden. Sie haben Ihren Text gelernt.

Veillon: Nach 62 Aufführungen sollte man ihn auswendig können.

ZEIT: Also, ich frage anders. Sie beide haben eine tägliche Radioshow auf Couleur 3, wo Sie in einem fiktiven Experteninterview aktuelle Themen diskutieren, und seit einem halben Jahr touren Sie mit ihrem Bühnenprogramm 120 secondes présente la Suisse durchs Land. Was fasziniert Sie an der Schweiz?

Kucholl: Die Unterschiede. Ein Urner Bergbauer hat dieselbe Nationalität wie ein Genfer Bankier, obschon er weder dieselbe Sprache spricht noch denselben Glauben hat oder denselben kulturellen Hintergrund.

Veillon: Ist der Urner nicht auch ein Protestant wie der Genfer?

Kucholl: Nein, ich glaube nicht. Aber nehmen wir einen Luzerner Bauern aus dem Entlebuch, dann sind wir auf der sicheren Seite.

Veillon: Unglaublich ist, dass man all dies auf einem so kleinen Raum findet. Wir haben anfangs Dezember in Winterthur gespielt. Nach zweieinhalb Stunden Zugfahrt ist man zwar noch immer in der Schweiz, aber fühlt sich eigentlich im Ausland.

Kucholl: Bereits Sitten oder Siders oder Genf sind ganz anders als Lausanne, wo wir beide wohnen. Die Schweiz ist hyper riche an Kultur.

ZEIT: Was eint denn dieses Land der unzähligen kleinen Unterschiede?

Kucholl: Das Geld, die Piktogramme für die Behindertenparkplätze und die Farbe Orange.

ZEIT: Orange?

Kucholl: Ja, das ist unsere eigentliche Nationalfarbe. Migros, Coop, die Umleitungsschilder, die Arbeitskleidung der Straßenarbeiter – alles ist orange.

ZEIT: Wieso orange und nicht rot?

Veillon: Rot ist zu aggressiv.

Kucholl: Orange sieht man besser. Orange schreit "attention!".

ZEIT: Zurück zu den kleinen Unterschieden. Wenn wir Deutschschweizer von der Westschweiz sprechen, dann scheren wir alle über einen Kamm: Walliser, Waadtländer, Jurassier oder Genfer, das sind für uns alles Welsche.

Kucholl: Dies Kategorien "Welsche" oder "Deutschschweizer" sind unbrauchbar. Ein Lausanner hat viel mehr mit einem Zürcher gemeinsam als mit einem Jurassier.

Veillon: Schließlich behauptet doch jeder Schweizer, er sei einzigartig. Nicht einmal mit dem eigenen Nachbarn möchte er verglichen werden.

ZEIT: Trotzdem sind in Ihren Auftritten alle, die auf der anderen Seite des Röstigrabens leben, Deutschschweizer.

Veillon: Stimmt. Unsere Deutschschweizer tragen alle einen Schnauz und sind etwas paternalistisch. Wir können sie einfach nicht auseinanderhalten.

Kucholl: Und ich kann nur einen deutschschweizerischen Akzent imitieren. Aber es geht doch um ein viel grundsätzlicheres Problem. Um eine Bevölkerung zu organisieren, muss man sie aufteilen und eine künstliche Identität für sie erschaffen. Nach dem Motto: Wir sind anders, besser als die anderen. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, steckt dahinter viel Bullshit und Blabla.