Berlin hat nicht nur ein Europa-Center (seit den sechziger Jahren), sondern neuerdings auch einen Europaplatz. Viele wissen das nicht; sie halten den Schnittpunkt von Invalidenstraße und Tiergartentunnel einfach für den Nordausgang des Hauptbahnhofs. Sie wissen auch nicht, dass der Südausgang auf einen Washingtonplatz führt, und schon gar nicht ist bekannt geworden, ob jemals eine ernsthafte Debatte darüber geführt worden wäre, wie sinnreich sich der zentrale Bahnhof der deutschen Hauptstadt zwischen Europa und den USA platziert habe. Die Reisenden halten die beiden Orte für gleichermaßen trostlose Alternativen.

Der Washingtonplatz ist weit und kahl; er zeigt etwas von der wüstenhaften Unbewohnbarkeit nordamerikanischer Provinzstädte. Im Vordergrund erkennt man eine Pizzeria, im Hintergrund die Regierungsgebäude, dazwischen nichts. Der Europaplatz dagegen ist verkehrsreich und überbevölkert wie der Alte Kontinent auch; insofern hat der Zufall, der hier anstelle einer Stadtplanung wirksam wurde, tatsächlich fast eine Allegorie geschaffen. Sie ist allerdings für die europäische Seite, auch das hat seine kulturhistorische Richtigkeit, entschieden schwerer auszudeuten.

Was sieht man, wenn man auf den Europaplatz hinaustritt? Als Erstes Menschen, die auf Taxis warten, als Zweites Menschen, die auf Busse warten, als Drittes eine gewaltige Leuchtanzeige, die über Pünktlichkeit und Abfahrtswilligkeit dieser Busse informiert; sie ist Mittelpunkt und Wahrzeichen des Platzes. Ist Europa im Kern ein Busbahnhof? Schon eher wohl eine Baustelle, und auch eine solche findet sich recht dominant am rechten Rand des Platzes, sie beginnt mit Containern und Baugruben und läuft schließlich in einem sumpfigen Gelände am Humboldthafen aus, das mit der berlintypischen Mischung aus Baracken, Gerümpel und einem Festzelt bestückt ist, in dem sich ein überraschend kostspieliges Event-Restaurant befindet. Es heißt passend zur üblen Umgebung Palazzo, und wer dort für hundert bis zweihundert Euro speist, kann sich dabei durch Akrobaten vom Essen ablenken lassen.

Ist Europa ein teurer Zirkus? Könnte man so sehen, wollen sicher viele Euro-Skeptiker gerne so sehen, es wäre ein bisschen vulgär, aber ist einstweilen die überzeugendste Metapher, die der Platz anbietet. Man braucht ziemlich festes Schuhwerk, um auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes in den Speisezirkus zu gelangen, oder vielleicht besser Gamaschen? Aber so alteuropäisch fordernd, umständlich Eleganz einfordernd ist in Berlin eigentlich nichts, und schon gar nichts am Europaplatz.

Hinter dem Gewimmel und Gerümpel – Österreicher (Österreich gehört auch zu Europa) würden von einer "Gstätten" sprechen – erhebt sich ein kleines Hochhaus, das Logo des französischen Mineralölkonzerns Total prangt daran und erinnert an das frühe Beispiel einer europäischen Korruptionsaffäre, als kurz nach der Wende die ostdeutschen Minol-Tankstellen zusammen mit den Leuna-Werken an den Konzern, damals noch unter dem Namen Elf Aquitaine, verscheuert wurden. Das war die sogenannte Leuna-Affäre, und manche sahen darin ein Sonderopfer deutsche Einheit, das der deutsche Kanzler Kohl seinem französischen Freund Mitterrand darbringen wollte. Nichts war weniger wahr – beziehungsweise war es eher umgekehrt wahr, denn die Empfänger der beträchtlichen Schmiergeldzahlungen wurden in Frankreich streng bestraft, während in Deutschland alle Ermittlungen im Sande verliefen.

Auf der anderen Seite, links im Hintergrund des Platzes, erinnert eine alte oder auf alt gemachte Ziegelmauer, eine sehr lange, in der Abendsonne gülden aufschimmernde Ziegelmauer, an das Gefängnis, das dort stand, es war das sogenannte Zellengefängnis Moabit, eine kühne und menschenfreundlich gemeinte Neuerung von 1842, die den Häftlingen erstmals Einzelzellen anbot. Es sind dort aber auch hundert Jahre später, noch kurz vor Untergang des Hitlerreiches, die Widerständler Klaus Bonhoeffer und Albrecht Haushofer durch Genickschuss hingerichtet worden, weswegen sich jetzt hinter der Mauer ein sogenannter Geschichtspark erstreckt, der mit karger Bepflanzung die gebotene Trauer und Erschütterung anmahnt. Man kommt in den Park nur schlecht hinein, man muss ein Gittertor finden, das sich hinter einer Sichtblende versteckt; abends wird es sogar zugesperrt. Man könnte sich in dem Geschichtspark also einschließen lassen und eine Nacht mit trüben Gedanken über die deutsche Vergangenheit verbringen; aber das ist selbstredend streng verboten.

Eine Besonderheit, die in Reiseführern selten erwähnt wird, ist noch am Ostende der Ziegelmauer zu verzeichnen, kurz bevor diese der Ausmündung des Tiergartentunnels Platz macht und scharf nach Norden abbiegt. Dort ist eine hölzerne Bank in eine Nische der Mauer eingelassen, deren Lehne weit über das übliche Maß hinaus, wohl bis auf zwei Meter, hochgezogen ist. Ein Rätsel umgibt diese Bank. Der Bettler, den ich danach frage, sicher einer der besten Kenner des Europaplatzes, meint, sie sei ursprünglich für Riesen entworfen worden. Auf meinen Einwand, dass Riesen schon vor Erbauung der Mauer ausgestorben seien, erklärt er: "Vielleicht kommen se ja wieda."