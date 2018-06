Pünktlich zum Jahreswechsel bricht stets im öffentlichen Raum eine Epidemie aus. Es ist dies ein rätselhafter Bazillus, der die Medien befällt und eine lästige, geisttötende Krankheit auslöst, die in der Fachliteratur als Morbus Rankingitis bezeichnet wird. Ihre Symptome sind unübersehbar. Die Infizierten wollen frei nach Galileo Galilei das Unmessbare messbar machen und dadurch auf rührende Weise Spannendes in Unspannendes verwandeln. Das äußert sich dann darin, dass sie endlose Kataloge erstellen, in denen alle möglichen Dinge und Personengruppen wie bei einem Skirennen nach Rängen gereiht werden. Natürlich sind diese Ranglisten für ihre Ersteller wichtiger als für jene, die darin vorkommen. Aber mit etwas mehr Fantasie sollte es doch möglich sein, endlich neue Kategorien zu finden als die abgegriffenen wie Promifaktor, Vermögen oder Modebewusstsein. Wie wäre es beispielsweise damit, einmal noch vor Anbruch der Grippesaison die beliebtesten Schnäuzrituale des Jahres zu wählen? Das wäre ungefähr genauso sinnvoll wie die Kür des Sexiest man alive oder der besten Theaterinszenierung. Die langweiligsten Umwege oder die lustigsten Autobahnbaustellen würden einfallslosen Journaliste n ebenso helfen, die Seiten in der an Ereignissen armen Zeit zu füllen. Auch nicht zu verachten wäre ein Ranking der klebrigsten Nachspeisen oder der originellsten Grimassen. Aber warum so mutlos? Wirklich prickelnd wird es wohl erst, wenn nicht Vergangenes, sondern Künftiges bewertet und nach Rängen sortiert wird. Zu Jahresbeginn die schönsten zehn Regentage des kommenden Jahres zu bestimmen, das ist echt nervenzerfetzend. Eine Rangliste mit den besten Weinen des nächsten Herbstes wäre nicht nur wirtschaftlich ein interessantes Experiment, es würde auch den wahren Genießer ausweisen. Welche Schuhgrößen das Jahr 2014 bestimmen werden, könnte als verlässlicher Parameter für den Weg aus der Krise herangezogen werden. Doch der absolute Renner wäre natürlich das Ranking der besten Ranglisten. Und da minus mal minus bekanntlich plus ergibt, könnte daraus vielleicht etwas Sinnvolles entstehen. Und wenn es das aufkeimende Mitgefühl der Menschen mit dem Papier wäre, das sich Derartiges aufdrucken lassen muss. Oder der kleine Trost, dass der Wald nicht ganz umsonst stirbt.