Für den Taxifahrer ist das neue Hotel Memmo Alfama eine echte Herausforderung: Erst muss er die Adresse, eine Sackgasse in Lissabons verwinkelter Altstadt, finden. Dann weiß er nicht recht, wie man da rein-, und schon gar nicht, wie man je wieder rauskommen soll. Platz zum Wenden gibt es kaum, nur eine 90-Grad-Biegung, hinter der ein weißhaariges Hutzelweibchen seine Pinscher laufen lässt. Solchermaßen abgelenkt, übersieht man bei der Ankunft glatt die Parade junger, frisch gepflanzter Orangenbäume und das Werk des portugiesischen Street-Art-Künstlers Vihls, der im Auftrag des Hotelbesitzers ein überdimensionales Porträt in einen Mauervorsprung gemeißelt hat.

Die alte Dame wird sich an die fremden Menschen gewöhnen müssen, die jetzt täglich hier entlangspazieren – ein Schicksal, das sie im Übrigen mit den meisten Alfama-Bewohnern teilt. Denn die Altstadt, die auf wundersame Weise das schwere Erdbeben von 1755 beinahe unbeschadet überstanden hat, um sich dann in ein heruntergekommenes Rotlicht- und Arbeiterviertel zu verwandeln, erlebt gerade eine Renaissance. Seit einigen Jahren ziehen wieder vermehrt junge Menschen ins Viertel, Lokale wie das Pois Café und die Taberna Moderna locken coole Hauptstädter an.

Seitdem das Designhotel im September eröffnet hat, ist die Gegend auch für jene Urlauber attraktiv geworden, die sonst lieber im Bairro Alto übernachten, dem Ausgehviertel von Lissabon. Im Innern des bizarr verkanteten, strahlend weißen Gebäudes fällt als Erstes der helle Holzboden aus breiten, unversiegelten Birkenholzdielen ins Auge. Rechts steht ein schlichter, lang gestreckter Tisch, an dem Formalitäten erledigt, Informationen ausgetauscht, Taxis, Restaurants, Konzertkarten reserviert werden können. Ein junges, sehr freundliches Team ist hier zugange, das unter "persönlichem Service" auch die Preisgabe eigener Lieblingscafés versteht. Jeden Morgen findet eine kostenlose walking tour durch Alfama statt. Das Erkunden der Nachbarschaft ist Teil des Hotelkonzepts, und Ines, die die Spaziergänger um zehn Uhr abholt, führt wohltuend gelassen über Treppen, Höfe und Gassen, die man ohne sie kaum entdeckt hätte.

Der Eingangsbereich geht nahtlos in ein großzügiges Wohn-Esszimmer über. In den Regalen stehen Bücher, Die Welt und The Guardian liegen ebenso bereit wie die aktuellen Ausgaben von Wallpaper, Monocle und Travel & Leisure. Morgens wird hier gefrühstückt, jedenfalls bis es wieder warm genug ist, die Terrasse zu nutzen. Wer nicht an der langen Tafel sitzen möchte, nimmt das Sofa oder einen von Arne Jacobsens Swan Chairs. Am Buffet gibt es aufgeschnittenes Obst, Käse aus dem Alentejo und Quittenbrot, Aufschnitt, mehrere Brotsorten, köstliche Croissants und die unwiderstehlichen Pastéis de Nata (Puddingtörtchen). Joghurt, Orangensaft und Milch stehen im mintfarbenen Smeg-Kühlschrank, Rühreier mit Speck werden auf Wunsch zubereitet. Ein wunderbarer Platz zum Sitzen, auch am späteren Nachmittag mit einem Buch in der Hand oder am Abend bei einem Rotwein aus dem Douro-Tal und ein paar Tapas aus der Küche.

Eine Treppe führt hinauf zur Weinbar und zur Terrasse, genau genommen: zu den Terrassen, die auf verschiedenen Ebenen verteilt sind. Sofas und rote Acapulco Chairs umgeben einen Pool, dessen Farbe die Dachziegel der Nachbarhäuser aufgreift. Der geringe Platz wurde optimal genutzt, um möglichst viele Sitzecken mit Aussicht zu schaffen. Man kann sich gut vorstellen, wie es hier oben im Sommer sein wird, wenn an lauen Abenden nicht nur Hotelgäste, sondern auch Einheimische zusammenkommen, um den Tejo-Blick zu genießen. Mit der himmlischen Ruhe, die derzeit noch die Tage und Nächte im Memmo Alfama prägt, dürfte es dann allerdings vorbei sein. Obwohl das Hotel mitten in der Altstadt liegt, sind um diese Jahreszeit weder Autos noch die unweit vorbeiratternde 28er-Tram zu hören. Sackgassen haben eben auch Vorteile. Und weite Teile von Alfama bestehen aus Stufen und Fußwegen.

Für das Memmo Alfama wurden drei Häuser aus dem späten 19. Jahrhundert zusammengelegt, die bis 2007, als der Hotelinhaber Rodrigo Machaz sie kaufte, zumindest teilweise bewohnt waren. Wo heute die Weinbar ist, befand sich das Atelier des deutschen Fotografen Alexander Koch. Er blieb bis zuletzt, ein großformatiges Schwarz-Weiß-Bild mit einer für ihn typischen Körperstudie hängt noch an der Wand. Unter den gewölbten Backsteindecken einer alten Bäckerei sind der Eingang zum Fahrstuhl und ein Lesezimmer untergebracht.

Überall fällt auf, dass es dem Bauherrn wichtig war, möglichst viel der originalen Substanz zu erhalten. Auch der Denkmalschutz dürfte ein Wörtchen mitgeredet haben, immerhin stehen auf dem Grundstück auch Reste des antiken Schutzwalls Cerca Moura. Die Vereinigung der Häuser hat außergewöhnliche Räume mit unterschiedlichen Deckenhöhen und kurios verlaufenden Wänden entstehen lassen. Ein gläsernes Treppenhaus überbrückt den Spalt, der früher zwei Gebäude trennte.

Über die Treppe mit ihrer Bilderbuchaussicht erreicht man die Zimmer, 42 an der Zahl, deren Format zwischen klein und sehr klein changiert. Selbst die einzige Suite misst nur 30 Quadratmeter – gefühlt sind es sogar noch weniger, denn auch dieser Raum hat Ecken und Kanten. So ist es eben, wenn man in Alfama wohnt. Den meisten Urlaubern bietet das Memmo dennoch genau das, was sie brauchen: ein gutes Bett, eine gute Dusche, gutes Frühstück. Die Zimmer haben behagliche Korkholzböden, weiße Bettwäsche, großzügige Kleiderschränke und verglaste Nasszellen, die man hinter einem wandhohen Vorhang verschwinden lassen kann. Was der Reisende sonst noch braucht, findet sich entweder im Haus selbst – oder am anderen Ende der Sackgasse, in Lissabons wunderbarer Altstadt.