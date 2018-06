Na, liebe Leser, sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? Nein? Zu viel Wein getrunken? Macht nichts. Glaubt man den Auguren, wird 2014 ohnehin alles besser, Sie können sich entspannt zurücklehnen und einfach abwarten. Immerhin müssen Sie nicht all diese Kapitalmarktausblicke lesen, die meinen Mailaccount zuletzt geradezu verstopft haben. Die Analysen sind sicher alle sehr kundig. Aber die Sprache ... Da wird gerne Boden gutgemacht, da öffnen sich überall Fenster, da stehen Zeichen auf etwas, doch es gibt auch Bäume, die nicht in den Himmel wachsen – und ständig steht irgendjemand am Rande von irgendwas.

Die Grundstimmung ist gut, scheint mir. Die stabil wachsende Wirtschaft der USA wird die Märkte weiter nach oben ziehen, insbesondere wenn die Notenbank Fed die Zinsen erst 2015 wieder anheben sollte – was die meisten Experten glauben. Chinas Wachstum wird die Entwicklung trotz mancher Zweifel hier und da ebenfalls stützen. Japan könnte für eine Überraschung sorgen, ebenso Europa, auch wenn sich viele um Frankreich sorgen. Bei Schwellenländern gehen die Meinungen auseinander. Aktien sind das Gebot der Stunde, auch wenn man inzwischen genauer hinschauen sollte. Anleihen lohnen nur, wenn man bereit ist, ein etwas höheres Risiko einzugehen. Und von Gold, tja, davon ist nur noch wenig bis nichts zu hören. Aktuell liegt der Preis bei rund 1200 Dollar je Feinunze und damit rund ein Drittel unter den Spitzenwerten während der Krise.

Mein Lieblingstipp aus dem Wust an Papieren: Weinberge in Mendoza und der Toskana. Der Preis guter Lagen soll dort 2013 um bis zu 25 Prozent gestiegen sein. Also los, rasch einen Weinberg kaufen, danach ordentlich probetrinken – schon kann man sich entspannt zurücklehnen und abwarten.