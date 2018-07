Janet Yellen

Jene Frau, die im Februar einer der mächtigsten Menschen der Welt sein wird, hatte ihr Vorstellungsgespräch für den Posten am 14. November des vergangenen Jahres. Sie ist recht zierlich und verschwand deshalb beinahe hinter dem langen Tisch, an den man sie ganz allein gesetzt hatte. Ihr gegenüber, am Ende des Saals, saßen Abgeordnete des US-Kongresses und stellten Fragen. Sie brauchte deren Unterstützung, um die neue Chefin der US-Zentralbank Fed zu werden, und wählte für ihre Antworten bedachte Sätze, wie das neue Amt sie von ihr fordern wird.

Es war das letzte Mal, dass Janet Yellen sich Zustimmung holen musste von Vertretern des Volkes – auch wenn sie in den kommenden Jahren als Amerikas oberste Notenbankerin Entscheidungen treffen wird, die große Auswirkungen auf das Leben der Amerikaner und auch auf das der Menschen im Rest der Welt haben werden. Schließlich ist der Dollar der Welt wichtigste Währung. Im Club der neuen Philosophenkönige in den Zentralbanken wird Janet Yellen die oberste Königin sein.

Im Zuge der jüngsten Finanzkrise haben die Zentralbanken viel Macht gewonnen. Um Investitionen anzuregen, senkten die Herren des Geldes– es waren ja beinahe nur Männer, und die waren bisweilen auch etwas kauzig – nicht nur den Leitzins, zu dem Banken sich kurzfristig Geld leihen können. Die Fed setzte zudem etwas ein, das sie "unkonventionelle Maßnahmen" nannte, sie kaufte Wertpapiere und Staatsanleihen für bislang rund drei Billionen Dollar, um auch die langfristigen Zinsen zu drücken. Irgendwann muss sie aber wieder damit aufhören, Geld so billig zu machen. Es gibt sonst die Gefahr von Spekulationsblasen. Deshalb verkünden die Notenbanker neuerdings Schwellen für Inflation und Arbeitslosigkeit, bei denen sie diese Maßnahmen beenden wollen, sie nennen das forward guidance, es klingt ein bisschen metaphysisch, nach einer Art Erlösungsversprechen.

Yellen, die in Harvard und Berkeley als Ökonomie-Professorin gelehrt hat und mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger George A. Akerlof verheiratet ist, soll diese Erlösung nun vollenden. Dazu wird die heutige Vizechefin der Fed irgendwann damit beginnen müssen, die Welt vom billigen Geld zu entwöhnen. Doch niemand weiß, ob es klappt, ohne die Wirtschaft zu schwächen. Es gibt keinen Präzedenzfall. Roman Pletter